Škoda řádil v Boleslavi, pak popíchl Plzeň: Do Ostravy se jí moc nechtělo

Dva góly dal, na zbývající nahrál. Útočník Milan Škoda byl stěžejní postavou při sobotním ligovém vítězství Slavie na půdě Mladé Boleslavi (3:0). V závěru prvního poločasu po jeho vyhraném souboji skóroval Zmrhal, po přestávce proměnil penaltu, navrch přidal svoji druhou trefu. „Jsem rád, že jsem hlavně pomohl týmu. Hrozně to potřebujeme," radoval se Škoda.

Dlouho jste se nemohli prosadit, proč?

Nebyl to lehký zápas. Boleslav má dobrý kádr, jen se jí nyní výsledkově nedaří. Určitě to není tak, že přijedeme a za půl hodiny budeme vést tři nula. Bylo to o prvním gólu, který se nám povedl dát. Druhý poločas už byl v naší režii.

Domácí měli několik šancí. Odpovídá výsledek průběhu zápasu?

Tři góly jsme si zasloužili. Samozřejmě i Boleslav měla svoje šance, podržel nás brankář. Prostě oni góly nedali, my jo. Musím přiznat, že při třetím gólu jsem trochu ze zoufalství vystřelil, obránce to tečoval a spadlo to za gólmana.

Úvodní dva zápasy (prohra v Jihlavě 0:1 a výhra nad Bohemians 1:0) nebyly herně ideální. Cítíte nyní zlepšení?

V Jihlavě to asi utrápené bylo, ale myslím, že s Bohemkou byl první poločas velmi dobrý. Vzhledem k terénům se nedají čekat zázraky. Každý umí hrát fotbal, takže všechny nepřejedeme jen tak. Věřím, že každým zápasem to bude lepší a lepší. Ale nikdy nevíte, co se stane.

Plzeň v prvních dvou utkáních ztratila, Slavia z jejího náskoku ukrajuje. Lze ho smazat?

Plzeň má supernáskok. Ale první zápasy se jim ne úplně provedly, samozřejmě se jim do Ostravy nechtělo. Chytře toho využili, nejeli tam. Věříme všemu, ale náskok Plzně je komfortní.

Ale i díky odloženému duelu v Ostravě jste stáhli náskok Viktorie o tři body...

To ano, ale vzhledem k tomu, že se jim nepovedl domácí zápas, jet do Ostravy pro ně nebylo zrovna ideální. Když budou hrát doma, bude to pro ně jistější.