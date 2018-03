Nešlo nám vůbec nic. O to víc si cením, že jsme vyhráli, tvrdí s úlevou kouč Sigmy

Klíčový moment přišel v 36. minutě, kdy Heča při rozehrávce trefil dotírajícího Řezníčka. Ten si míč zpracoval, nešťastnému gólmanovi udělal kličku a pohodlně vstřelil svůj první gól v dresu Sigmy. „Ta jeho rozehrávka mě překvapila. Zachoval jsem však chladnou hlavu, udělal to dobře a dal to do prázdné brány. Šáhnul sice po mně, ale asi si uvědomil, že by byla penalta, dostal by červenou, a tak ucukl," culil se Řezníček.

„Chtěl jsem to zahrát přes něho, spoluhráč byl úplně volný, bohužel mi to nesedlo a výsledek jste viděli. Dal si dlouhou kličku. Možná, kdybych se snažil víc s ním jít. Píchl si to však dlouhé a už to nešlo. Chtěl jsem ho ještě podrazit, ale už stál za mnou," přidal svůj pohled Milan Heča s tím, že od spoluhráčů žádné peskování nepřišlo. „Jsme tým. Nic si nevyčítáme. Každý někdy udělá chybu a dnes jsem to byl já," kál se gólman.

Kouč Sigmy Václav Jílek cítil po utkání úlevu a z vítězství měl pochopitelně radost.

„Odehráli jsme šťastné utkání, pro oko diváka doma v dosavadním průběhu sezóny nejméně příjemné. Většinu času jsme tahali za kratší konec. Byli jsme všude a nikde. Po zisku míče jsme neměli kvalitu dopředu dohrát balón. Slovácko bylo naopak agresivní, velmi konsolidované, aktivní. Jeho hráči všude byli o krok dříve. Sbírali odražené míče a z toho pramenil pak i ten jejich tlak," láteřil kouč Sigmy Václav Jílek.

Měla se kopat penalta?

Našel však i pozitiva. „V sezóně jsme odehráli spoustu takových zápasů a ne vždycky s tříbodovým koncem. Proto si cením toho, že jsme, byť nám nešlo téměř vůbec nic, to dnes vítězně zvládli. V ofenzívě jsme byli velmi špatní, ale defenzíva byla dobrá. Kromě jedné brejkové situace jsme soupeře do vyložené šance nepustili. Bylo to prostě takové rozporuplné, ale nakonec vždycky převáží ta hodnota tří bodů, které máme. Takže, vybojované utkání a já věřím, že nás posune dál," prohlásil olomoucký trenér.

Jeho protějšek Michal Kordula neskrýval zklamání.„Prohrálo mužstvo, které bylo celý zápas lepší. Rozhodla hrubá chyba, jaká se občas každému gólmanovi stane. Podali jsme výborný výkon, byli jsme aktivní od první minuty a až do poslední jsme diktovali tempo hry. Měli jsme situace, které volali po gólu, ale nic jsme z nich nevytěžili," litoval lodivod Slovácka.

„A prohráli jsme zápas, který se nehrál ani 90 minut. Šest minut se ošetřuje gólman, je pět střídání a sudí nastaví čtyři minuty, tomu nerozumím," pokračoval frustrovaný trenér, který jen těžko skousával „rychlý" závěr utkání. Nelíbila se mu však ani situace z 61. minuty, po níž se jeho svěřenci dožadovali penalty za zákrok Vepřeka na Zajíce. „Viděl jsem to na videu. Víte však, že vyjádřit se k tomu nesmím," zůstal už nad věcí Kordula.

To Tomáš Zajíc si servítky nebral. „Jasná penalta. Vepřek vůbec nezasáhl balón. Přiletěl z boku a sundal mě. Nevím, co chce rozhodčí pískat," zlobil se útočník Slovácka, který na jaře vyšel poprvé střelecky naprázdno. Na druhé straně ale přiznal, že to byl právě on, kdo mohl utkání rozhodnout, když dvě velké šance spálil. „Poprvé jsem to špatně řešil. Podruhé jsem byl úplně zatočený, nějak se to odráželo, tak už jsem jen pálil na bránu, do střely skočilo asi pět hráčů a jednoho jsem trefil. Smůla. Byli jsme lepší, ztratili jsme tři body," věděl Zajíc.