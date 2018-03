Čaroděj Kolář: Po třetí šanci jsem musel na kluky vylítnout, přiznal gólman Slavie

Nebýt jeho, kdo ví, jestli by se slávisté z Mladé Boleslavi vraceli s veselou. Brankář Ondřej Kolář v sobotním ligovém duelu čaroval, Středočechům lapil čtyři velké šance. „Aspoň mi nebyla zima, od začátku jsem se musel hýbat," vtipkoval gólman.

Podobný průběh zápasu prý očekával. Vzhledem k příchodu nového trenéra Webera na lavičku soupeře. „Věděl jsem, že budou bojovat, chtít si získat fanoušky zpátky. Počítal jsem, že do toho vlítnou a budou mít šance. A že budou chtít zápas urvat od začátku. To se jim nepovedlo. Jsem rád, že jsme uhráli vzadu nulu a vyhráli," lebedil si Kolář, kterého si do Edenu přivedl v zimě z Liberce nový kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

V permanenci byl především v prvním poločase, kdy vytáhl tři prvotřídní zákroky. Během tří minut. Nejprve vykopl z brankové čáry střelu Konatého, poté dvakrát po sobě v rychlém sledu vychytal Přikryla. Vzápětí spoluhráčům vyčinil.

„Musel jsem na ně trochu vylítnout. Kluci se pak oklepali a už hráli dobře. Jsem moc rád, že jsme to zvládli jako tým. To je důležité," pochvaloval si Kolář, který měl největší práci s ránou Konatého v úvodním dějství. Musel se totiž bleskově přemístit na opačnou stranu.

„Přesouval jsem se k přední tyči a balon vykopl. Střelu jsem totiž viděl až na poslední chvíli, do posledního okamžiku jsem nevěděl, kam půjde," podotkl Kolář. Po přestávce znemožnil Konatému vyrovnat, v záběru pak reflexivně vyrazil hlavičku střídajícího Komličenka. „Naštěstí to dal kousek vedle mě, kdyby šel míč dál, nestihl bych to," popisoval gólman Slavie.

Ta udeřila těsně před pauzou z první vážnější situace, kdy se trefil zblízka Zmrhal. Pro domácí to byl tvrdý direkt, naopak Pražany dostal na koně. „Tím gólem jsme jim dali ťafku, ze které se těžko sbírali," uvedl Kolář. Ve druhém poločase z dálky sledoval, jak nejprve Škoda proměňuje penaltu a krátce poté přidává třetí branku Slavie.

Trpišovský: Další tři týdny napoví o našich ambicích

„Výsledek je velmi dobrý, ale nerodil se lehce. Pro Boleslav je to kruté, hrála bojovně, agresivně. My jsme v prvním poločase poztráceli hodně míčů, soupeř vedl po naší levé straně spoustu nebezpečných útoků. Trápil nás především Konaté. Kolář nás však podržel, od prvního gólu šel náš výkon nahoru," hodnotil trenér Trpišovský.

Jeho tým umazal z náskoku vedoucí Plzně tři body, nyní jich ztrácí devět. Viktoria má ale k dobru odložený duel v Ostravě. „Ztráta na první místo se snižuje, ale my se musíme především soustředit na to, abychom hráli dobrý fotbal. Ne jako v Jihlavě. Teď nás ale čeká náročný program. Další tři týdny hodně napoví o našich ambicích," dodal Trpišovský.

„Kdybychom nevěřili, že můžeme získat titul, bylo by to blbý. Náskok stahujeme, Plzni budeme šlapat na paty a doufat, že bude ztrácet a my jenom vyhrávat," doplnil Kolář.