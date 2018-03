Hübschman v 36 letech vstřelil svůj první ligový gól. Událost je to spíš pro spoluhráče, usmívá se

Je to pro vás velká událost?

Pro mě ani ne. Jsem rád spíš za spoluhráče, kteří mi gól hodně přáli. Asi víc než já sám sobě. Když jsem na začátku jara zahodil pár šancí, začalo to být pro leckoho téma. Mám radost, že to máme za sebou, a můžeme se v klidu věnovat dalším utkáním.

Gól vypadal jednoduše...

Přilétl ke mně odražený balón a já jsem se snažil trefit hlavně branku. Naštěstí to tam spadlo.

Považujete za symbolické, že jste skóroval právě ve Zlíně, jehož dres jste před lety oblékal?

Asi ano. Že je to zrovna Zlín, mě ale zase tolik netěší. Vždyť mi tady dali někdy v sedmnácti či osmnácti šanci zahrát si druhou ligu.

Mohl jste přidat ještě i druhou branku.

Je to tak. Gólman Dostál mi ale hlavičku parádně vytáhl.

Kolik vás premiérová trefa bude v kabině stát?

Jsem pokladník, tak si to ošéfuju (smích). Ale ne, zaplatím stejně jako kdokoliv jiný. Možná i něco navíc.

Jak jste vnímali, že Zlíňané proti vám nastoupili s novým koučem Petrželou?

Nový trenér přinese mužstvu vždycky nový impuls. Proto jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Na zmrzlém terénu jsme se snažili o jednoduchý fotbal. Vyplatilo se. Vytěžili jsme především ze zlínských chyb.

Troufáte si atakovat příčky, které znamenají účast v evropských pohárech?

Rádi bychom. O postup do Evropské ligy se chceme pokusit nejen z ligové soutěže, ale i z domácího poháru. Ve středu hostíme ve čtvrtfinále Slovácko a potřebujeme ten zápas zvládnout. Šance je i přes ligu. Uvidíme, jak to dopadne. Týmů, které chtějí do Evropy, je docela dost.