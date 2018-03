Žádný strach z mátožné Sparty. Zbrojovka i v oslabení favorita málem udolala

Docela paradox. Deset let fotbalisté Brna na Letné nezískali ani bod, nedělní remíza 1:1 se Spartou však přišla Zbrojovce skoro málo. Tým usilující o záchranu vedl, a ještě v závěru i bez vyloučeného Lukáše Kryštůfka klidně mohl rozhodnout. „Možná jsme šli v oslabení do rizika, ale hráči sami cítili, že jsme schopní na Letné uspět. Chtěli tedy až do konce hrát na výhru,“ oceňuje odvážný výkon svého týmu trenér Roman Pivarník.