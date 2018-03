Místo Itala má přijít Hapal. Sparta se však vyjádří nejspíš až v úterý

Letná zatím mlčí. Podle zdrojů blízkých vedení klubu však už italský kouč Andrea Stramaccioni opravdu není trenérem fotbalové Sparty. K jeho odvolání mělo dojít během pondělního večera. Na lavičku by měl místo něj usednout Pavel Hapal, doposud trenér slovenské reprezentace do 21 let. Sparta avizuje, že oficiální vyjádření k aktuální situaci v klubu poskytne pravděpodobně do úterního odpoledne.