Bitva stoprocentních! Jihlava vylezla ze sklepa s pěti zámky. Snad mě Svědík nepředběhne, doufá jablonecký Rada

„Bude to prestižní utkání. Oba týmy neprohrály. Jihlavu jsem viděl na Dukle, kde vyhrála zaslouženě," ocenil svého sobotního soupeře jablonecký kouč Petr Rada.

Sám Jihlavu již také trénoval. V letech 2013 a 2014. Vysočinu přebíral na konci listopadu po 15. kole na posledním místě. S 12 body na kontě. Svou misi splnil na jedničku. Nakonec ji dovedl na osmé místo s úctyhodnými 37 body.

Podobně si zatím vede Martin Svědík. Když se Jihlavy ujal, měla 10 bodů, nyní je už díky čtyřem výhrám s 22 body desátá, mimo příčky znamenající sestup.

„Měli jsme bodů 12 a skončili jsme osmí. Oni jich měli 10, tak uvidíme. Doufám, že mě Svědík nepředběhne," řekl s úsměvem Rada. „Ale už teď jsou uvolnění, dostali se prakticky ze sklepa, který byl na pět zámků uzamčený," dodal Rada.

Masopust se vrací domů

Specifický zápas čeká i jabloneckého záložníka Lukáše Masopusta, jihlavského odchovance, který právě z Jihlavy na sever Čech před více než třemi roky přestoupil. „Jedu domů do Jihlavy a moc se na to těším. Sice z doby, kdy jsem tam byl, už skoro nikdo nezůstal, snad dva kluci v kádru a pár lidí ve vedení, ale těším se moc. Však jsem tam vyrostl," přiznal Masopust, jenž v posledním kole proti Ostravě (2:0) nahrál na obě branky Severočechů.

„V Jihlavě jsem ještě nevyhrál a zápasy, které jsem tam hrál, byly vždy hrozný," připustil Masopust. Zatím tam nastoupil třikrát. S negativní bilancí 0-2-1.

A co říká na jarní jihlavské zmrtvýchvstání? „Neskutečné. Hrozně jim to přeji a doufám, že se zachrání. Pro ten region je to jedině dobře, stejně jako pro pana Vaculíka (majitel klubu), který to tam dobře dělá," poznamenal Masopust.

Skvělou formou se však pyšní i jeho Jablonec. „Takový začátek vůbec nepamatuju a musím říci, že je hrozně příjemný takhle vyhrávat," smál se Masopust. V čem podle něj tkví fazóna zelenobílých? „Už jsme spolu delší dobu, chvíli to trvá, než si to sedne a než si na sebe zvykneme. Hraje nám také dobře střed mužstva. Viděli jsme to teď s Ostravou. Když nám vypadl Hübscha (Tomáš Hübschman) s Povym (Jakub Považanec), tak se nám je povedlo nahradit. A nejsme líní na krok, to jsou ty nejdůležitější faktory," uzavřel Masopust.

Ligu ještě před derby čeká nesmírně atraktivní boj (15.00) dosud stoprocentních.