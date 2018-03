Na gól potřebuje o třetinu méně času než Lafata! On je jen jeden, odmítá srovnání střelec Pulkrab

„Jsem moc rád, že má takovou střeleckou potenci. Je to práce celého týmu a on sklízí její plody, od toho tam je," chválil ho trenér Slovanu David Holoubek.

Do mixzóny na rozhovory s novináři dorazil Pulkrab s krabicí v podpaží, ve které ukrýval cenu pro nejlepšího muže zápasu. A s úsměvem na tváři. Pochopitelným. Však v této sezóně to byl už jeho sedmý zásah. Z toho šestý po zimní pauze.

„Jsem samozřejmě rád, ale nepropadám nějaké euforii. Vím, že na podzim se mi nedařilo. Budu rád, když to bude pokračovat," culil se dvacetiletý ostrostřelec.

Pulkrab: Brno se do ničeho nedostalo

„Od začátku jsme hru kontrolovali. Šlo o to, abychom vstřelili první branku a uklidnili se. Celý první poločas jsme je do ničeho nepustili. Dobře jsme začali i druhou půli. Měli jsme pak sice pár výpadků, ale Brno se v podstatě do ničeho nedostalo. Ještě jsme mohli branku přidat. Myslím, že to bylo poklidný vítězství," zhodnotil Pulkrab jednoznačnou partii.

Skóre otevřel ve 26. minutě, kdy pohotově dorazil do branky vyraženou střelu Radima Breiteho. „Cuf (Vladimír Coufal) to dával dobře a rychle do vápna, chtěl jsem si to zpracovat, ale viděl jsem Breiťáka (Radim Breite) a pustil mu to. Vystřelil do protipohybu a Melichárek to jen tak popostrčil, já to dobíhal a střílel do prázdný," popsal vítěznou trefu.

„A druhý gól? Viděl jsem, že Poty (Roman Potočný) to bude mít na hlavě, šel jsem instinktivně za něj a pak už jsem jen trefoval bránu po zemi," řekl o brance, při které však byl pravděpodobně v ofsajdu.

Učil se od Lafaty

Pokaždé však potvrdil, že má instinkt gólového zabijáka. Skvělou orientaci ve vápně. Pověstný čuch na góly. Nepřipomíná vám to někoho? Třeba Davida Lafatu? Však Pulkrab pod Ještědem hostuje do konce sezóny ze Sparty, kde se od nejlepšího kanonýra v historii samostatné české ligy učil.

„Každý trénink vedle něho byl skvělý. Mohl jsem se učit a sledovat ho, jak co dělá a kam nabíhá," přiznal po zápase s Mladou Boleslaví.

Lafata potřeboval v nejvyšší soutěži na jeden gól necelých 166 minut, Pulkrab se zatím může pyšnit ještě úžasnější bilancí 112 minut! Je „novým Davidem Lafatou"? Takovou nálepku však Pulkrab odmítá.

„Zdá se mi, že ve Spartě se to dává komukoliv, kdo přijde mladý a dá gól. Co si pamatuju, tak jsme tam byli už asi čtyři... David Lafata je jen jeden, dal skoro dvě stě gólů. Myslím, že tyhle srovnání jsou nesmysl," uzavřel Pulkrab.