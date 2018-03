Paradox. S Královcem byla komise rozhodčích spokojená, přesto ho za chyby v derby nechá odpočinout

Trochu paradox... Sudí Pavel Královec výsledek derby pražských fotbalových S neovlivnil, i komise rozhodčích byla velice spokojená, jak si ve vypjatém duelu na Letné počínal on a celý jeho šestičlenný tým čítající i dva muže u videa, přesto ho potrestala. „Paradox ovšem jen zdánlivý. Pavel se chyb dopustil, takže si nějaký čas odpočine,“ vysvětloval Královcovu pozastavenou delegaci na příští ligová utkání místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna. „Video sice pomohlo chyby napravit, jenže my posuzujeme výkon rozhodčího, jako by video k dispozici neměl.“