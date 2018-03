Stanciu má stále nabito. Pomůže Spartě zlomit moc Stínadel?

Duel Teplic se Spartou patří ke šlágrům velikonočního víkendu ve fotbalové lize. Pražané čtyřikrát za sebou jen remizovali a propadli se na šesté místo tabulky.

„Jedeme získat tři body, obzvlášť po předchozích ztrátách. Nesmíme si dovolit remízu ani prohru, nesmíme ztrácet další body," uvědomuje si rumunský záložník Nicolae Stanciu v rozhovoru pro klubovou televizi.

V poslední době má nabito. V derby se Slavií (3:3) vstřelil dva góly a třetí si dal soupeř po jeho rohu vlastní. Parádní brankou pak přispěl také k výhře Rumunska 2:1 v přátelském duelu v Izraeli. Spolu s gólmanem Nitou se tam postavili proti klubovému spoluhráči Ben Chaimovi.

„Jsem šťastný za krásný gól, zkouším takhle střílet i na tréninku. Rumunská reprezentace Izrael neporazila přes dvacet let... Trenér mi říkal, ať zkusíme zápas otočit, protože nás do hry posílal krátce poté, co se Izrael ujal vedení. Povedlo se mi vyrovnat hodně rychle po příchodu na hřiště," pochvaluje si Stanciu.

Rehabilitace za druhý poločas derby

Je jasné, že i Sparta na něj bude na severu hodně spoléhat. Tým se chce rehabilitovat za nevydařený závěr derby, v němž od Slavie inkasoval tři góly za druhý poločas.

„Musíme předvést lepší mentalitu než v minulém zápase," ujišťuje rumunský záložník.

Spartě přišla reprezentační pauza vhod, trenérovi však během ní chybělo hned devět hráčů.

„Program jsme měli docela náročný. Zaměřili jsme se na nácvikové věci a také na fyzickou zátěž. Jsem spokojený, jak hráči všechno zvládli," říká Hapal.

Zápas Teplice - Sparta se hraje v sobotu od 18:00. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.