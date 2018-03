Radova chyba Sigmu nabudila. Klukům jsem to zkomplikoval, štve brankáře Dukly

„Moje chyba nás nalomila, klukům jsem to zkomplikoval," mrzelo třiatřicetiletého gólmana. „Dostal jsem malou domů, zpracoval jsem si skákavý balon a chtěl jsem ho dát na beka. Bohužel jsem to trefil blbě do Řezníčka. Náš hráč míč málem ještě vykopl z lajny, ale prošel mu pod nohou," popisoval vyrovnávací trefu Sigmy, která do té doby příliš nehrozila.

Zápas se hrál půl hodiny podle not domácích, kteří převahu zaslouženě zúročili. V sestavě kvůli potížím s achillovkou sice vůbec poprvé v sezóně chyběl kanonýr Jan Holenda, role střelce se ale místo něj zhostil Ivan Schranz, jenž povedenou hlavičkou rozvlnil síť.

„Ale v pasáži po vstřelené brance jako kdyby na hřišti nebyl žádný zkušený hráč, a proto to beru na sebe. Jednoznačně měl přijít pokyn na hřiště, že pět deset minut po gólu je potřeba hrát absolutně jednoduše. My jsme tam vymysleli věc, která byla klíčová pro další vývoj utkání," posteskl si trenér Jaroslav Hynek.

Hanáci výrazně ožili, po změně stran přidali další dva góly a domů si odvezli cennou výhru 3:2. „Výsledek smolný není. Podcenili jsme dvě situace a Sigma nás potrestala. Polevili jsme v koncentraci. Měli jsme sice poměrně dost aktivních věcí směrem do brány, ale fotbal se hraje na góly," připomněl Hynek, jehož tým padl na Julisce počtvrté v řadě. Tříbodový zisk by přitom Duklu posunul do klidnějších vod tabulky, porážka ji však stále drží poblíž sestupového pásma. Navíc ji za týden čeká těžká lopota na půdě Sparty. „Musíme bojovat dál a vyvarovat se triviálních chyb, jakou jsem předvedl já," uzavřel Rada.