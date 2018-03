Klíma mohl setnout Baník, ale minul. Zazdil jsem to a zlomil zápas, litoval jihlavský útočník

Mohl se stát katem Baníku, ve velké šanci za nerozhodného stavu ve druhém poločase ale jihlavský útočník Jiří Klíma selhal. „Beru to na sebe. Tenhle moment utkání zlomil,“ kál se Klíma. Baník brzy po velké jihlavské šanci vstřelil druhý gól, v závěru i třetí a první jarní výhrou 3:1 se vrátil do hry o záchranu.

Co se stalo, že jste nedokázal trefit prázdnou branku z několika metrů?

Prostě jsem to zazdil. Beru to na sebe. Do druhé půle jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Rychle jsme vyrovnali ze standardky a hodně si tím pomohli, protože Baník byl v první půli lepší. Pak přišla ta moje šance. Obrovská šance. Byla to obrovská chyba, po které jsme, dá se říct z protiútoku, dostali druhý gól my, a ten zápase se úplně zlomil. Kdybych to proměnil, tak to mohlo vypadat úplně jinak.

Ten balón trochu skákal, bylo složité ho trefit?

To ne, vykutálelo se to mezi dvěma hráči a viděl jsem to na poslední chvíli. Chtěl jsem to vystřelit nártem, ale měl jsem to řešit spíše placírkou. Ještě to tam skákalo na brankové čáře. Tohle měl být prostě gól.

Domácí obránce Fleišman míč zaklekl, pak se přidal i gólman Laštůvka. Už to nešlo dotlačit do branky?

Nevím, podle mě se to tam dotlačit dalo, ale rozhodčí pískl faul. I když nevím, kdo tam fauloval. K tomu vůbec nemuselo dojít. Kdybych to trefil hned na první pokus, byl by klid.

Baník si výhrou hodně pomohl. Přibyl vám soupeř v boji o záchranu?

Určitě ano. Dneska hráli o přežití a utkání s námi pro ně bylo asi úplně nejdůležitější. Ta výhra jim jistě pomůže. Ale my se musíme soustředit na sebe a doufat, že zase začneme sbírat body a půjdeme nahoru i my.

Dnes jste mohli Baník možná definitivně udržet pod sebou.

Na to jsme před zápasem mysleli. Chtěli jsme hlavně s týmy, které jsou pod námi neprohrát. To se nám nepodařilo. Baník hrál v nasazení a my bychom se měli prezentovat stejně. Nejsme tým, který by mohl předvádět technickou hru po celých devadesát minut. Byla to válka, bohužel jsme ji prohráli.

Do jara jste vlétli skvěle, ale teď jste dvakrát prohráli a dostali sedm gólů. Co to s vámi může udělat?

Doufám, že nic. Vyhráli jsme čtyři zápasy ze šesti, takže se dá říct, že furt jsme na tom dobře. Ale takové zápasy s týmy, které jsou okolo nebo pod námi musíme zvládat.