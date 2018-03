Můj nejlepší poločas v Jablonci, těší Radu po výhře. Jeho hráči touží být před Spartou

„Věděli jsme, že nás bude čekat těžký soupeř, běhavý a poctivý. Ale musím říci, že z naší strany byl první poločas nejlepší, co jsem v Jablonci. Bylo tam nasazení, fotbalovost, tlak na soupeřovu branku, všechno. Od první minuty jsme měli spoustu šancí," liboval si jablonecký kouč Petr Rada.

„Jablonec má na jaře velkou formu. Přesto jsme cítili, že je v našich silách na jeho hřišti bodově uspět, ale samotné utkání od první minuty nasvědčovalo něčemu jinému. Byli jsme bez pohybu, sebevědomí. Ve 30. minutě bylo osm devět hráčů na vystřídání," štvalo kouče Pražanů Martina Haška.

Fryšták držel Bohemku ve hře

Jablonec mohl po čtvrthodině vést už 4:0, jenže všechny šance pochytal vynikající gólman hostů Tomáš Fryšták. „Až na jedno zaváhání jsme soupeře prakticky do ničeho nepustili a už první poločas jsme měli vyhrát větším brankovým rozdílem. Bohemku udržel ve hře Fryšták. I ve druhém poločase chytil dvě šance Chramostovi," pochválil Rada gólmana klokanů.

Jablonec dostal do vedení ve 26. minutě David Lischka, v závěru poločasu však vyrovnal Martin Hašek ml. „Tenhle gól mě rozlobil, protože hráči si svévolně vyměnili místo a prakticky kvůli tomu jsme dostali branku. Kdyby byli na svých místech, tak bychom neinkasovali. Ale musím říci, že Bohemka to dobře vyřešila," konstatoval Rada. Tři body jeho týmu vystřelil po hodině hry z přímého volného kopu Vladimir Jovovič. „Kopnul to excelentně. Gólman si na to sáhnul, ale balón šel dolů. V závěru posledních deset minut už hrál soupeř vabank, kopal dlouhé nákopy, ale podržel nás gólman Hrubý. Udrželi jsme to, ale myslím, že vítězství je zasloužené. Až na těch posledních deset minut jsme byli lepší," poznamenal Rada.

Zase si mohli zakřičet

Jablonec je tak na jaře stále stoprocentní. „To tady pomalu asi nikdo nepamatuje, nálada je výborná. Samozřejmě nesmíme usnout na vavřínech, ale užíváme si to. Zase jsme si v kabině zakřičeli vítězný pokřik, což je super. Víceméně jsme si teď po každém zápase mohli zakřičet," radoval se záložník Vojtěch Kubista po šesté výhře v řadě.

„Po našem podzimu je to svým způsobem asi až neuvěřitelný. Samozřejmě nejste jediní, kteří se ptají, čím to je. Myslím, že si to sedlo a hrajeme náročný fotbal a z toho potom těžíme. Myslím, že první poločas s Bohemians 1905 byl z naší strany na velice slušné úrovni a jen nám chybělo trochu štěstí v zakončení. Z jedné šance jsme dostali gól. Ale naštěstí jsme znovu ukázali v našem týmu sílu. Jovi trestňák dobře trefil, pomohlo nám to a na konci jsme to ubojovali," řekl Kubista po vyrovnání klubového rekordu, který můžou s parťáky v příštím kole trhnout v Mladé Boleslavi sedmým zářezem.

„Ale rodilo se to těžko. Věděli jsme, že je Bohemka v dobré formě. Už před zápasem jsme si říkali, jak na ně, že musíme hrát stále aktivně, že máme na co navazovat a že chceme v naší sérii pokračovat. A musím říci, že jsme to zvládli dobře. Škoda těch nevyužitých šancí, kdy jsme to už mohli na začátku více rozhodnout," pověděl stoper David Lischka, který vstřelil svůj druhý ligový gól.

Severočeši se tak stále více zamotávají do boje o evropské poháry. Na třetí Liberec ztrácí dva body. „Víme, že poháry jsou na dosah," uznal Lischka. A jak velkou motivací je skončit před Spartou? „To je velká motivace, každý by chtěl skončit před Spartou," zasnil se Lischka. „Jsou tam ale i jiné týmy. Já osobně bych chtěl třeba skončit i před Libercem. Když se teď vezeme na vítězné vlně, byl bych rád, kdybychom v tom pokračovali a třeba se dostali i před Spartu, před Liberec i Olomouc," uzavřel Kubista.