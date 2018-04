Šok pro teplické fanoušky. Hlavní cenu jim vyfoukl sparťan!

O žádný apríl se nejednalo, i když to tak mohlo vypadat. Fanoušek Sparty Marek totiž během sobotního ligového duelu v Teplicích vypálil všem domácím příznivcům rybník a jako první letos Na Stínadlech v rámci poločasové soutěže vyhrál do osobního vlastnictví automobil Ford Ka+.

Přes deset tisíc fanoušků na tribunách nevěřilo svým očím, když losovací software generoval čísla vstupenek a náhodně vybral vítěze – a ten musel sejít na trávník až z řad příznivců Sparty. Bizarní na celé soutěži je fakt, že šťastlivec teď nesmí žlutomodré auto s motivy FK Teplice dva roky prodat ani jej zbavit polepů.

Ford Ka+ už má svého majitele, při včerejším utkání s @ACSparta_CZ byl šťastným výhercem majitel jednorázové vstupenky Marek. Ostatní fanoušci ale nemusí zoufat, už příště může vyhrát někdo další, stačí aby dorazilo 8000 diváků! #Soutěž #TEPSPA #Ford pic.twitter.com/DQwdz3AZtB — FK Teplice (@FK_Teplice) 1. dubna 2018

„Ještě mi to celé nedochází. Mám u České Kamenice chalupu, je to docela blízko, tak jsme přijeli s kamarády fandit. Co teď budu dělat? Asi se nabízí jezdit s autem aspoň tam," smál se výherce Marek.

Teplický klub to hned po zápase, který skončil 1:1, náležitě schytal od svých příznivců. Ti se podivovali nad tím, že hostující vstupenky vůbec zařadil do osudí.„Asi zahodím permanentku a začnu si kupovat lístky pro hosty," divila se na facebooku jedna ze stálých fanynek žlutomodrých.

„Nebudeme a ani nechceme manipulovat losování, aby zvítězil někdo jiný, i když nás mrzí, že nevyhrál domácí fanoušek," omlouval se klub zhrzeným příznivcům.