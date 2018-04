Hapal si musel počkat, jeho oblíbený asistent už je pro Spartu volný

Trenér fotbalistů Sparty Pavel Hapal bude i v letenském celku spolupracovat se svým dlouholetým asistentem Oto Brunegrafem. Výkonný výbor slovenského svazu schválil uvolnění pětačtyřicetiletého slovenského kouče od reprezentace do 21 let.

Oto Brunegraf míří od slovenské reprezentace do 21 let na Letnou.

Jakmile se na Letné v průběhu jara zjevil, oznámil, že od slovenské reprezentace do 21 let by si chtěl přivést také svého osvědčeného asistenta. Pavel Hapal si ovšem musel počkat. Právě Oto Brunegraf převzal jeho pozici hlavního kouče Sokolíků před kvalifikačním dvojzápasem proti Albánii. Oba duely Slováci vyhráli, v Tiraně 3:2 a v žilinské odvetě 4:1.

Až středeční zasedání výkonného výboru slovenského svazu dalo k odchodu do Sparty zelenou. Brunegraf se s Hapalem potkal v roce 2007 u týmu Nitry a poté spolu působili v Mladé Boleslavi, Žilině, Lubinu, Senici a naposledy u slovenské jedenadvacítky. Reprezentace se ujali před třemi lety a dovedli ji na loňské mistrovství Evropy, kde jejich svěřenci skončili v základní skupině.

Nejdřív Albánie, potom Sparta

"Trenér Hapal přijal nabídku od Sparty několik dní před ohlášením nominace proti Albánii. Bylo třeba dvojzápas nachystat a odehrát. Je dobré, že jsme dvakrát vyhráli a stále zůstali ve hře o mistrovství Evropy, alespoň v teoretické rovině. Člověk se ale posouvá dále. Je to pro mě výzva," říká Brunegraf na webu Slovenského fotbalového svazu.

Kdy přesně se na Letné objeví, zatím není jasné.

"Můj přesun do Sparty by měl být co nejrychlejší, ale nevím přesně, kdy k němu dojde," avizuje Brunegraf.

"Umožnili jsme mu, aby mohl i ve Spartě pokračovat ve spolupráci s Pavlem Hapalem. My teď musíme najít trenéra pro jedenadvacítku. Kandidáta zatím nemáme," popisuje viceprezident slovenského svazu Karol Belaník.