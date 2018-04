Začali jsme jezdit. Bojujeme, vysvětluje Baroš probuzení Baníku

Ostravský Baník se po nepovedeném jarním startu zvedá. V sobotu bral za první jarní výhru nad Jihlavou (3:1) tři body, ve středeční dohrávce proti první Plzni připojil k zatím nepříliš početnému bodovém kontu další za remízu 0:0. „Rozdali jsme si to s nimi na férovku a možná jsme mohli mít i tři. Ale bod je zasloužený,“ mínil kapitán fotbalistů Baníku Milan Baroš. Jeho tým po dvaadvaceti kolech ztrácí na nesestupovou pozici čtyři body.

Jste s bodem proti prvnímu týmu spokojení?

Bylo to těžké utkání. My jsme věděli, že Plzeň je také pod tlakem, protože se jí především doma nedaří výsledkově. Bylo to pěkné utkání, chyběly mu akorát góly. Bojovali jsme, hráli jsme dobře, teď nás čeká další těžké utkání v sobotu. Bereme dobrý bod a můžeme se odrazit. Udělali jsme teď čtyři body doma z těch dvou zápasů a musíme tak i pokračovat.

Cítíte, že se tým herně zvedá?

Bojujeme. Začali jsme jezdit. Před tím to bylo takové... Teď na nás dvakrát přišli lidi, povzbuzovali. Minule s Jihlavou byla výborná atmosféra, i když přišlo v uvozovkách jen čtyři a půl tisíce lidí. Na Plzeň přišlo dvakrát tolik (8004 diváků) a chtěl bych je poprosit, aby přišli i na Bohemku.

Proti první Plzni jste předvedli hodně odvážný výkon. Je to tím lepšícím se sebevědomím?

Liga je strašně vyrovnaná. Plzni se abnormálně povedl podzim, teď na jaře už také ztrácí body, takže tady opravdu může porazit každý každého. Samozřejmě mají kvalitní hráče, jsou dlouho pospolu a hrají kombinační fotbal. My jsme je tentokrát dobře napadali, nenechali jsme je rozehrát, nenechali se zatlačit. Rozdali jsme si to s nimi na férovku a mít v první půli trochu štěstí, tak jsme šli i do vedení. Možná jsme mohli mít tři body, ale bod je zasloužený.

Soupeři, kteří jsou nad vámi v tabulce ovšem také neprohrávají.

S patnácti body se nikdy nikdo nezachránil, takže na to bych vůbec nehleděl. My musíme udělat třicet bodů, takže je úplně jedno, kdo vyhrává.

Je to vaše manko přece jen nyní přijatelnější?

Samozřejmě, že jen pohled na tabulku už je příjemnější. Ale musíme zvládnout těžké utkání ve Zlíně a pak dalších sedm. Z těch čtyřiadvaceti bodů, co jsou ve hře, musíme vytěžit maximum.

Máte po nynějších výkonech v sobě větší naději?

Není to jednoduché. Proti Jihlavě jsme za stavu 1:1 při jejich šanci přežili klinickou smrt a ten zápas jsme zvládli. Proti Plzni jsme udělali bod a v tom je ten fotbal pěkný. Že z ničeho máme najednou čtyři body a jsme záchraně zase o něco blíž.