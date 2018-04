Gól přišel v pravý čas, liboval si po výhře v záchranářské bitvě obránce Slovácka

Obránce Jan Juroška svou vítěznou trefou zajistil cennou jednogólovou výhru nad Brnem a zvýšil naděje Slovácka na záchranu. Brankou navíc naplnil sázku se svými spoluhráči, neboť se může konečně oholit. Za týden jej čeká svatba příbuzného a pětadvacetiletý Juroška naplní přání své babičky, která chce mít vnuka při slavnostním aktu oholeného.

"Babička mi nakázala shodit vousy. Vysvětloval jsem jí, že se mohu oholit, až dám gól. I když takové fousy nemám, jsem rád, že je už dnes mohu dát pryč," řekl novinářům Juroška, který se radoval i z toho, že se konečně poprvé trefil v barvách Slovácka. Byl to jeho třetí ligový gól a první dva zaznamenal ve svém předchozím působišti Dukle Praha.

„Vystihl jsem soupeřovu rozehrávku a soustředil se především na to, abych levačkou trefil bránu. V předchozích utkáních jsem pár šancí zahodil, gól teď ale přišel v pravý čas. V lize je to můj třetí, avšak rozhodně nejdůležitější," usmíval se Juroška.

Cenného vítězství si mimořádně považoval. „Zbrojovce jsme bodově odskočili a v našlapané tabulce si polepšili. Příště hrajeme znovu doma s Duklou, i tento duel bychom měli zvládnout," plánoval hned šťastný střelec.

Trenér Slovácka Michal Kordula připustil, že s Juroškovým výkonem v defenzívě nebyl příliš spokojený. „Ale říkal jsem mu, že věřím, že se konečně trefí. Naštěstí to vyšlo," netajil radost.

Vítězství v klíčovém střetnutí si nesmírně vážil. „Mělo by nám výrazně pomoct. Dokud ovšem nebudeme mít aspoň třicet bodů, není důvod k jásotu," nepropadal euforii.

Kordula našel na úspěšném zápase i negativum. „V závěru utkání jsme se dostali pod tlak. Měli jsme poslední minuty odehrát sebevědoměji a s vyšší kvalitou. Chápu ale, že se kluci obávali o výsledek a nechtěli udělat chybu," přemítal.

Pivarník byl zklamaný

V brněnském táboře zavládlo obrovské zklamání. „V bojovném duelu soupeř bohužel potrestal naši hrubku. A naši zkušení hráči zase selhali v koncovce. Nejenže nedali gól, ale ani netrefili branku. To, co zahodili Juhar se Škodou, bylo trestuhodné," říkal zklamaný kouč Zbrojovky Roman Pivarník.

Obránce Lukáš Vraštil prozradil, co si brněnští fotbalisté po závěrečném hvizdu vyříkávali s fanoušky. „Vyčítali nám, že nebojujeme za Zbrojovku, že pořádně nemakáme. My ale děláme na hřišti co můžeme. Bohužel jsme neproměnili ani jednu ze tří tutovek, zatímco Slovácku se povedla jedna střela zdálky," smutnil.

Situaci svého mužstva označil už za kritickou. „Bohužel nám nenahrály ani další výsledky. My se musíme ale koukat především na sebe a začít vyhrávat. Do konce sezóny zbývá ještě šest kol, pořád to máme ve svých rukách. Já jsem přesvědčený, že to můžeme ještě na záchranu zvládnout," tvrdil Vraštil.

čfo, Sport.cz, Právo