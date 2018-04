Pět bodů za Slavií. Sparta se zvedá, Jablonec válčí na dvou frontách

Dlouho se pachtili pod pohárovými příčkami. Až teď se vyhoupli na třetí místo, pět bodů za druhou Slavii.

„Už jsme v takovém postavení měli být dávno. Přesto jsme stále věděli, že když do toho dáme sto procent, na poháry se dotáhneme," ujišťuje Václav Kadlec, autor druhého gólu. „Výhodou je, že třetí místo teď máme ve svých rukou. Olomouc máme doma, třeba Liberec teď hraje se Slavií," dodává útočník.

„Třetí místo je pěkné, ale ještě nás čeká pět utkání. A hned v příštím kole velmi těžký zápas na Baníku. Kdybychom tam prohráli a Jablonec vyhrál, zase nás předběhne. Počítat body budeme až na konci, ale jsme rádi, že jsme se na třetí příčku dostali," přemítá trenér Pavel Hapal.

Sparta teď zachraňuje mizernou sezónu, kterou má na triku jeho italský předchůdce Stramaccioni. Za dané situace se jí rýsuje varianta, která by vzhledem k průběhu celého ročníku byla pro Spartu přímo skvělá. Pokud by skončila třetí za druhou Slavií a sešívaní zároveň vyhráli MOL Cup, pak by Letenští díky pomoci nesmiřitelného rivala postoupili rovnou do základní skupiny Evropské ligy.

„Četl jsem o této možnosti. Pokud platí, byla by skvělá," usmívá se Kadlec.

Nejdřív semifinále, pak derby

Jablonec vůbec poprvé na jaře prohrál. Na plačky ovšem nemá čas. Dál válčí na dvou frontách a příští týden ho čeká semifinále poháru ve Zlíně, který trofej obhajuje.

„První porážka, už se na nás soupeři připravili. Ale neodehráli jsme špatné utkání. Víc mě mrzí, že jsme nedali gól. Teď se musíme připravit na středu ve Zlíně - a jdeme dál," poukazuje kouč Petr Rada, který se na Spartu vrátil poprvé od loňského jara, kdy ji trénoval.

Hned po semifinále jeho tým navíc čeká ligové derby s Libercem.

„Žádnou soutěž neupřednostňujeme. Všechny zápasy do konce sezóny budou důležité. A pokud budou hráči zdraví, není důvod, abych někoho šetřil. Jsou natrénovaní a dokázali, že mohou hrát ve středu znovu 90 minut," ujišťuje Rada.