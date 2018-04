Bod z Liberce je málo, litoval ztráty gólman Slavie Kolář. Gejzír karet očekával

„Jsme rádi, že jsme zápas neprohráli, ale bod je málo. Chtěli jsme stíhat Plzeň, což se nám nepodařilo. Teď musíme čekat, že Plzeň dvakrát zaváhá a my ji doma porazíme," vypočítal gólman Ondřej Kolář.

„Plzeň to má ve svých rukou, záleží, jestli oni klopýtnou. My musíme vyhrát každý zápas a doufat, že se nám to podaří," dodal Kolář, který do Slavie přestoupil z Liberce v zimní pauze. Oficiálně za 25 miliónů korun.

„Bylo to pro mě složitý. Spoustu lidí tady znám, působil jsem tady od malička, takže to pro mě bylo složitý. Ale když se písklo do píšťalky, neřešil jsem to a bral to jako každý jiný zápas," prozradil.

Motivace bylo až příliš

Jenže tohle tuctový střet nebyl. Na hřišti se pořádně jiskřilo. Sudí Radek Příhoda tasil celkem třináct žlutých karet, do kabin po druhém napomenutí musel v 78. minutě i domácí útočník Matěj Pulkrab.

„Čekal jsem to. Věděl jsem, že to bude přemotivovaný z obou stran, každý hraje o pohárové příčky, takže jsem věděl, že to bude důrazný a že karty přijdou," tušil 23letý brankář, jehož tým neodehrál dobrou první půli. V 5. minutě přestřelil v dobré pozici liberecký Radim Breite, v 17. minutě měl velkou šanci právě Pulkrab.

„Liberec měl v prvním poločase ze hry víc, nalezli na nás, nenechali nám nic. My jsme se zalekli a nakopávali zbytečně balóny a až v průběhu zápasu jsme se do toho dostali. Začátek jsme nezastihli a může nás to mrzet," poznamenal Kolář, jehož tým měl přesto obrovskou šanci ve 40. minutě. Josef Hušbauer nastřelil tyč.

„Nejvíce jsem se asi zapotil při centrech, kluci mě dojížděli, Pulky (Pulkrab) je zrovna hrozně silný, bál jsem se, aby mi to nevypadlo, ale jinak jsem moc práce neměl," podotkl Kolář. Po přestávce se sice jeho parťáci zabrali, ale regulérní gól nevytěžili.

„Určitě se to zlepšilo. Myslím, že Liberec to ve druhém poločase nezvládal fyzicky, když to přepálili na začátku. Pak nám pomohlo, že vykartovali Pulkyho a zápas jsme už měli ve své režii, ale gól jsme nedali a skončilo to 0:0," uzavřel. Radost z remízy tak mají v Plzni.