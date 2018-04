Stoch o Slavii, budoucnosti a jarním vzestupu: Lepšího hráče ze mě udělalo video

Co se skrývá za vaší proměnou a jarním fotbalovým rozkvětem?

Zimní příprava, kterou jsem absolvoval vlastně poprvé v životě. Vždyť já v šestnácti odešel do Anglie a nikdy jsem tradiční dril mezi podzimem a jarem nezažil. Stejně jako zimní dovolenou. Pomalu měsíc volna jsem v rozjeté sezóně nikdy neměl. Vypnul jsem, dobře si odpočinul. Příprava pak trvala sedm týdnů. Děsně dlouhá, strašně náročná... Ale pořád jsem si říkal, že to bude přínos, což se naplňuje nejen v mém případě.

Řešil jste hodně, když se vám na podzim nedařilo ideálně a chybělo gólové vyjádření?

Ano, byť bych úplně neřekl, že se mi nedařilo. Herně jsem se necítil špatně. Jen jsem se střelecky neprosazoval. Měl jsem to hodně v hlavě. Pořád jsem nad tím přemýšlel, snažil se některé věci změnit. Ale nepřicházelo to.

Potřebuje i hráč původem ze Slovenska, byť jde do země velmi blízké naturelem i řečí, prostor pro adaptaci?

Samozřejmě. Já naskakoval do vlaku, který už vlastně v srpnu uháněl plnou rychlostí. Fanoušci a lidé kolem to neradi slyší, ale jde o důležitou součást výkonnosti. Já sice přišel vlastně domů, ale stejně to nebylo úplně ideální a podle mých představ. Nicméně je jasné, že ve srovnání s jinými cizinci jsem měl pozici snadnější.

Vidíte jeden klíčový bod, který pomohl k tak výraznému výkonnostnímu posunu?

Příprava a příchod nového trenéra. Jindřich Trpišovský nám vysvětluje věci hodně u videa. Třeba čtyřikrát v týdnu a dost dlouho. Hodně si z toho beru.

Poznal jste trenéry jako Hiddink, McLaren či Scolari. Je přístup současného kouče Slavie vážně tolik odlišný?

Rozhodně ano. Je to strašný detailista! U žádného z trenérů v zahraničí jsem nic podobného nezažil.

Hned po zimním příchodu o vás prohlásil, že jste geniální hráč a současně flink. Je pro hráče s úspěchy a pestrou kariérou složité přijmout kritiku od trenéra, který je mezi elitou třetí sezónu?

Nikdy není příjemné poslouchat výtky a kritiku. Ani pro mě nešlo o komfortní situaci. Trošičku jsem s tím bojoval, nicméně kritika byla oprávněná, tudíž nezbývalo nic jiného než ji přijmout.

Během zimní pauzy se objevily zvěsti, že není vyloučen váš odchod ze Slavie. Bojoval jste tedy i s trenérem?

Ne! V žádném případě. Jen s tou kritikou. Měli jsme spolu hodně rozhovorů, velice často mi říkal, co je v mojí hře špatné a co bych měl zlepšit. Bylo nás více, kteří jsme si u rozboru před televizní obrazovkou vyslechli ne zrovna pěkná slova. Vzal jsem si je každopádně k srdci.

Bez pomoci videa by s vámi tedy trenér nic nezmohl? Chybu byste nepřiznal?

Kolikrát jsem sám sebe přistihl při slovních výtkách od trenérů či spoluhráčů, že si myslím svoje a oni říkají nesmysly. A pak jsem u videa žasnul, co jsem vyrobil. Stalo se mi to víckrát, hlavně v po příchodu trenéra Trpišovského. U videa člověku rychle docházejí argumenty.

Už jste tedy přišel rozborům na chuť?

Nebudu lhát, je to hodně dlouhé. A nejde o nic příjemného. První mítink daného charakteru mě překvapil. A navíc se délka ještě stupňuje. Nicméně nám to určitě pomáhá, což je klíčové. Video ze mě udělalo lepšího hráče (směje se).

Experti jsou ohromeni, jak jste k nápadité ofenzivě přidal i nesmírně obětavou defenzívu. Jak vás trenéři přiměli k práci i směrem k vlastní bráně?

Slyšel jsem mnohokrát, že se mi dozadu nechce. Ale to nebyla pravda. Jde o komunikaci na hřišti. Když mám hráče před sebou, nikdy se na něj nevykašlu. Jenže mnohokrát je soupeř za zády, a pak je to složitější.

Miroslav Stoch Narozen: 19. října 1989 v Nitře Hrál za Nitru, Chelsea, Twente Enschede, Fenerbahce Istanbul, PAOK Soluň, Al Ain, Bursaspor a od srpna loňského roku je hráčem Slavie Praha Vyhrál FA Cup s Chelsea (2008/2009), byl mistrem Nizozemska s Twente Enschede (2009/10), šampiónem Turecka s Fenerbahce Istanbul (2010/11), mistrem Spojených arabských emirátů s Al Ainem (2014/15), dvakrát se pyšnil triumfem v Tureckém poháru s Fenerbahce Istanbul (2011/12, 12/13). Za reprezentaci Slovenska odehrál 55 zápasů, vstřelil 6 branek. Pyšní se startem na MS 2010 (osmifinále) a ME 2016. V roce 2012 získal cenu FIFA Puskás Award za nejlepší gól roku. S přítelkyní Paulou vychovává ročního syna Tobiase.

Je pro vás důležitá úloha, kdy na vašich výkonech hodně stojí hra celého týmu?

Rozhodně. Užívám si současný stav, kdy se mi daří. Cítím se výborně. Je super, pokud se mi na hřišti něco podaří. Každá úspěšná akce je povzbuzením a člověka motivuje, aby udělal další a další.

Kontrakt ve Slavii máte ještě na příští sezónu. Představuje pro vás motivaci i posun do většího zahraničního klubu?

Naučil jsem se žít přítomností. Jsem šťastný ve Slavii. Nicméně netajím se tím, že bych chtěl zkusit ještě zahraničí, ale vysněnou soutěž či klub nemám.

Cítíte, že vás potenciál přesahuje hranice české soutěže?

Tohle mi nepřísluší hodnotit. Musím dávat góly, přihrávat na góly, vyhrávat jako mužstvo. Pak je šance na přestup. Jestli mám na top ligu, to nemůžu soudit. Ale já jsem šťastný za svoji kariéru a kluby, v nichž jsem hrál. Neřeším, co by se stalo, kdybych učinil jiná rozhodnutí.

Vážně si nikdy neříkáte, že jste mohl hrát v některé z elitních soutěží?

Ne! K čemu by mi to bylo dobré? Co bylo stejně nezměním. Nemá smysl se užírat v myšlenkách, co jsem mohl udělat jinak. Nejsem ten typ. Je to absolutně zbytečné! Alespoň já to tak vidím. Žiju přítomností!

Dokážete pojmenovat vlastní aktuální formu? Jak daleko má k ideálu?

Herně mohu být určitě lepší, stejně jako v produktivitě. Životní formu jsem měl při angažmá v Nizozemsku, kde jsem dal před osmi lety deset gólů za sezónu, nebo o dva roky později ve Fenerbahce s dvanácti ligovými brankami. Teď jsem vstřelil tři... Až odehrajeme poslední zápas, pak bude čas na hodnocení. A to bude závislé na zisku trofeje. K čemu je hráči, když má životní formu a nic nevyhraje...

Pořád jste ve hře o dvě trofeje. V pohárové soutěži a v lize, kde je však situace velice nepříznivá.

Nemáme souboj s Plzní ve vlastní moci, ale pořád věříme, že se vývoj může přiklonit na naši stranu. I kvůli fantastickým fanouškům, kteří nás podporují ve fantastickém počtu doma i při venkovních zápasech.

Vás si diváci Slavie mimořádně oblíbili. Vnímáte jejich přízeň intenzivně?

Nebylo to tak vždy. Když jsem přišel do Slavie, zachytil jsem i negativní názory. Reakce byly různorodé. Snažil jsem se to neřešit, ale stejně jsem v sobě měl motivaci dokázat fanouškům, že mě odsuzovali neprávem. Ve fotbale je nejtěžší si získat diváky. Ale troufnu si tvrdit, že na všech štacích včetně Slavie mě lidé milovali, což mě hodně těší.