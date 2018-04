Šance na druhé místo už je asi pryč, přiznal sparťan Kadlec po prohře s Baníkem

Sparta po deseti letech prohrála s Baníkem. V sobotu na vítkovickém stadiónu dvakrát dotahovala jeho vedení, potřetí už to nedokázala a utrpěla první jarní porážku. Její šance na druhé místo v tabulce je tak prakticky nulová, což přiznal po utkání i autor jejího druhého gólu Václav Kadlec...

První jarní prohru jste utržili od Baníku, je pro Spartu druhá příčka, a tudíž kvalifikace Ligy mistrů už nedostupná?

Po téhle porážce už asi ano.

Baník se zdál hladovější po vítězství. Bylo to tím, že mu šlo o víc než Spartě?

Nám šlo také o hodně. Chtěli jsme se dostat na třetí místo v tabulce, hrajeme o pohárovou Evropu. Oba týmy měly velkou motivaci. Byl to ohromný boj. Každý souboj bolel. Bohužel jsme dostali tři góly.

Vy jste nepočítali s tím, že Baník bude hrát hodně agresívně?

Počítali, zejména když dali do útoku Baroše s Poznarem, bylo jasné, že budou hrát soubojově, a ne žádný velký fotbal. To se potvrdilo. Baroš má v tomhle obrovskou sílu, dokáže vyhrávat souboje, spoluhráče i fanoušky zbláznit. Je chytrý, občas upadne, rozdá nějakou ránu. A hlavně umí dát gól. Dneska jsme mu to sežrali.

Vy jste vyrovnával na 2:2 po chybě obrany Baníku...

Pepa Šural o mně věděl, zkusil mi míč prodloužit, jejich stoper Šindelář balón netrefil a já už byl sám před brankářem.

Dvakrát jste prohrávali a dotáhli, potřetí už ne. Je velký problém psychicky zvládnout nepříznivý vývoj zápasu?

Určitě ano, ale když srovnáte, vlije vám to do žil novou krev, naději, že zápas otočíte. Bohužel u nás tohle v Ostravě moc nefungovalo. Nevypracovali jsme si ani moc šancí, maximálně jednu nebo dvě. To bylo špatné. O pohárovou Evropu se rveme dál.