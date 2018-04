Slavit titul na Slavii je lákavé. Ale bude to hodně těžké, říká Vrba

Už si ani přesně nepamatoval, kdy naposledy Plzeň doma vyhrála. „Bylo to loni," culil se trenér Viktorie Pavel Vrba po sobotním utkání s Karvinou, které rozhodl dvěma góly Tomáš Hořava (2:0). Viktoria v Doosan Aréně zabrala na pátý jarní pokus, ze čtyř předchozích utkání získala jen dva body. Přesto se zase o něco přiblížila titulu.

„Tak dlouhé čekání na domácí výhru jsem zažil naposledy v Púchově. Série byla podobná, sedm kol před koncem mě vyhodili. Jsem rád, že jsme potvrdili tři body z Brna a doma konečně vyhráli," pochvaloval si Vrba.

Na trávníku sice Plzeň vládla, šance střídala šanci, jenže ještě v 90. minutě vedla pouze o jeden gól. Pojistku přidala až v nastavení. „Karviná neměla žádnou šanci, my hned několik. Dvakrát soupeř míč vykopával z brankové čáry, čtyřikrát jsme přestřelili branku z výhodné situace. Druhý gól jsme nemohli dát, nervozita byla znát na nás i divácích. Ale zvládli jsme to," oddechl si Vrba.

Vypadá, že jeho mužstvo nabírá dech. Od debaklu 2:5 na Bohemians 1905 se herně zvedá. Nakopl ho průběh zápasu se Spartou, proti které viktoriáni smazali dvoubrankové manko. Následně porazili Brno (3:1) a Karvinou.

„Od patnácté minuty se Spartou najíždí tým na úroveň, na kterou má. Myslím, že venku, až na Bohemku, jsme zvládali utkání dobře. Problém byl doma. Mrzely mě prohry s Jihlavou a Boleslaví. Beru je za obrovské ztráty. Pokud bychom s nimi bodovali naplno, dnes by pro nás byla situace mnohem příjemnější," prohlásil Vrba.

Západočeši mají čtyři kola před koncem na druhou Slavii náskok 10 bodů. Červenobílí ale mají k dobru nedělní domácí duel se Slováckem. „Myslím, že Slavia nedělní zápas zvládne, povedeme znovu o sedm bodů. Což je hodně zajímavý náskok. Teď máme svůj osud opravdu ve svých rukách. Pokud dvakrát vyhrajeme, jsme v cíli. Víme, že pokud by se povedlo zvítězit za týden na Slavii, zajistíme si titul. Představa je lákavá, nicméně myslím, že to bude hodně těžké," dodal plzeňský kouč.

Zatímco Viktoria usiluje o titul, jejího sobotního soupeře čeká tvrdý boj o záchranu. Karviné vůbec nepomohl triumf předposledního Baníku nad Spartou. Před Ostravou má už jen bod náskoku. Ve finiši narazí hned na tři týmy, které se snaží odvrátit sestup. Následující kolo s Duklou, pak ji čekají i střety s Baníkem a Jihlavou.

„Nemáme mužstvo, které by se mělo podělat. V Plzni jsme chtěli překvapit, což se nepovedlo, nebyli jsme vůbec nebezpeční. Ale čekají nás teď důležitější zápasy," uvedl trenér Josef Mucha. „Klíčový bude hned ten příští doma s Duklou. Budeme bojovat do poslední minuty posledního kola, věřím, že to zvládneme k naší spokojenosti," dodal Mucha.