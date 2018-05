Máme výbornou partu a snad je to vidět i na hřišti, kvituje Zahradníček tažení olomoucké Sigmy

Už jste někdy předtím vstřelil tak rychlý gól?

Určitě ne. A myslím, že ani není moc hráčů, kterým by se to podařilo rychleji. Všechno vyplynulo ze situace, že si mě všiml Jakub Plšek a usoudil, že mi může poslat přihrávku. Celkově akce vypadala jednoduše, jenže zase tak snadné to nebylo. Připadal jsem si, že jsem s míčem hodně v rohu. Přesto jsem vystřelil a padlo to tam.

Zdá se, že s Plškem jste hodně sehraní, že?

Už se nám párkrát stalo, že jsme si v jednom utkání navzájem nahráli na góly. Asi funguje nějaká symbióza. Ale na tom, kdo střílí branky, nezáleží. Potřebujeme sbírat body jako tým, což je nejdůležitější.

Nedobírají si vás spoluhráči, že byste mohli s Jakubem Plškem gólovou spolupráci nějak zvýraznit i směrem ke kabině?

Kluci říkali, že bychom je zrovna my dva s Kubou už měli někam pozvat. Máme výbornou partu a táhneme za jeden provaz. Věřím, že je to vidět i na hřišti (úsměv).

Co si olomoucké mužstvo může vzít z minulého zápasu v Teplicích při přípravě na další souboj doma s Bohemians Praha 1905?

V Teplicích jsme sice vyhráli 2:1, ale možná nám vydařený začátek trošku uškodil. Domácí taky brzy vyrovnali. Hrálo se pak nahoru-dolů. Ve druhém poločase jsme si ale pohlídali standardky soupeře a sami po jedné z nich na naší straně rozhodli o výsledku. Na tom se dá stavět.

Uvědomujete si, že jste v reálné hře o druhé místo v tabulce?

O tomhle umístění se v souvislosti s Olomoucí zatím vůbec nepsalo. Ani nám nevadí, že se o nás nemluví. Jsme třetí a potřebujeme se dívat hlavně za sebe v tabulce.