Podeváté bez výhry. Leží na nás deka, přiznává karvinský Kalabiška

Karviné chyběl na hrotu útočník Wágner, který se v sobotu ráno trenérovi omluvil kvůli viróze. A na útočných snahách domácích byla tato absence znát. Jedinou střelu domácího týmu v první půli, kterou hlavou obstaral Panák, zastavila tyč. „Tam, kdyby to spadlo, mohl se zápas vyvíjet jinak. Ale to je jenom kdyby," krčil rameny kapitán Karviné Pavel Eismann. „Hrubou chybou jsme Dukle nabídli gól, ale brzy po přestávce jsme srovnali a věřili jsme, že to otočíme," řekl Eismann.

Hosté ale domácím zvrat neumožnili. Na vyrovnávací gól Kalabišky odpověděli tak rychle, že si i střelec vítězného gólu Dukly Lukáš Holík po zápase marně vybavoval, jak protiakce probíhala. „Já si ji úplně nevybavuju. Byla to akce po lajně, balón šel zpátky. Vím jen, že jsem ještě řval na Uroše (Duranoviče), ať mi míč pustí. Propustil ho parádně mezi, a přestože jsem si to musel zpracovat, tak z toho byl gól," líčil Holík.

Karviná čeká na vítězství devět kol. „Psychická deka na nás je. Do každého zápasu jdeme s tím, že jsme dlouho nevyhráli. Zbývají tři kola. Musíme vyhrát, co se dá," soukal ze sebe záložník Jan Kalabiška.

Příští víkend jede Karviná do Jablonce, pak hostí Baník Ostrava a sezónu zakončí na hřišti Jihlavy. „Dáváme málo gólů. Dneska nám ještě vypadl Wagi (Tomáš Wágner), o to to bylo těžší. Erik (Ramiréz) dlouho nehrál. Úplně nezklamal, ale chybí nám více hráčů, kteří by se na gólech podíleli," hodnotil Kalabiška.

Těžkou hlavu má kouč Karviné Josef Mucha. „Mužstvo není v pohodě. Nepomůžeme si standardkou a když už nám vyjde, tak trefíme tyč. Jsme ve složité situaci, ale zbraně neskládáme. Máme dva zápasy venku a bude to hodně těžké. Ale ve hře stále je devět bodů a budeme se prát," řekl Mucha.