Proč takový výkon? Ať odpovídají hráči, já si ho nevysvětluji nijak, reaguje na lekci od Slavie plzeňský Vrba

Nasadil přívětivou tvář a snažil se, aby na něm nebylo patrné, jak moc ho výkon jeho týmu ve šlágru kola zklamal. Přijel si s Plzní do Edenu pro mistrovskou korunovaci a další titul, namísto toho však dostal kouč Viktorie Pavel Vrba od Slavie lekci. Jeho celek samo sebou také. Tvrdou, nedůstojnou budoucího mistra. Ale nejspíš právě vědomí, že ani potupa prožitá ve Vršovicích podruhé během jediného měsíce, nepřipraví Plzeň o ligový primát kouče Západočechů uklidňovalo. „Není vůbec špatné mít tři kola před koncem náskok šesti bodů,“ hodil úsměv v plén.

Gól - 1:0! 27. Stanislav Tecl ze Slavie (druhý zprava) hlavičkuje, míč se odráží od Radima Řezníka (vlevo) do vlastní sítě.

Váš šestibodový náskok je skutečně luxusní, takže i proto můžete být v klidu. Ale přesto - čím vysvětlíte výkon, který jste proti Slavii předvedli? Proč vás Slavia tak jasně přehrála a měla navrch?

Odpovídat by měli hráči, nikoli já. Co se mě týče, nevysvětluji si to nijak. Jsem z toho pouze zklamaný.

Nespočíval důvod hlavně v tom, že domácí Slavia chtěla daleko víc uspět než váš tým?

Neřekl bych, že jsme nechtěli uspět. Pravdou ale je, že Slavia doma a s podporou fanoušků byla mnohem hladovější než my.

Překvapil vás její výkon?

Hrála dobře, byla lepší než my a zaslouženě vyhrála.

Měla ovšem jasně navrch i fotbalem, který předváděla a jímž vás přehrála...

Vyhrávala osobní souboje, získávala většinu druhých míčů, byla důraznější a lepší.

Určitě i proto, že úplně eliminovala Hrošovského s Hořavou, kteří tvoří a dělají vaši hru...

Nebylo to jen o Hrošovském a Hořavovi, Pražané byli lepší ve středu pole a kralovali ve všech statistikách, které ze zápasu vzešly.

Považujete za klíčový moment pro celý další vývoj střetnutí vlastní gól Řezníka?

Samozřejmě že zápas ovlivnil, i když Slavia šla do vedení zaslouženě. Šlo ovšem o standardní situaci, na kterou jsme měli být lépe připraveni. Za připomenutí ale stojí i situace před druhým gólem, který jsme dostali. Měli jsme příležitost k vyrovnání, ale na rozdíl od domácích jsme standardní situaci nedohráli dobře a z brejku inkasovali. Pro Slavii šlo o pojišťovací moment. Pak už si výsledek pohlídala.

V Edenu jste přišli nejen o tři body, ale i o několik vykartovaných a zraněných hráčů. Představuje to před ligovým finišem pro vás komplikaci?

Dva jsou vykartovaní, ale s tím si poradíme. Máme dost široký kádr, aby dostali prostor jiní hráči. Třeba Kolár by už měl být k dispozici. A co se zraněného Limberského týče, netuším, jak na tom bude. Špatné je, že jde o zranění na stejném místě, po němž se teď na hřiště vracel.

Takže i navzdory prohře zůstáváte v klidu, neboť titul máte dál ve svých rukou?

Šestibodový náskok není tři kola před koncem vůbec špatný. Zvláště, když teď hrajeme dvakrát doma, končíme na Dukle a přitom potřebujeme uhrát čtyři body,