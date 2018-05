Děsila jej představa plzeňské korunovace v Edenu, a tak Tecl složil bývalé parťáky na lopatky

Exceloval! Proti bývalému zaměstnavateli předvedl skvostný výkon. Útočník Slavie Stanislav Tecl byl nejprve v souboji, kdy se od trojice hráčů odrazil míč poprvé v sobotním ligovém šlágru do sítě Plzně, později vybojoval penaltu a po obrátce vstřelil druhý gól. „Představa, že by Plzeň slavila titul v Edenu mě strašila," přiznával bez obalu kanonýr, jenž dvakrát slavil v dresu Západočechů mistrovský titul.

Gól - 1:0! 27. Stanislav Tecl ze Slavie (druhý zprava) hlavičkuje, míč se odráží od Radima Řezníka (vlevo) do vlastní sítě.

V předešlých dvou zápasech Slavia v Liberci a doma se Slováckem jen remizovala, proti Plzni jste však dominovali. Spravil jste si při výhře 2:0 chuť?

Trošku jo, ale pořád mě mrzí, že jsme předešlé zápasy nezvládli a připravili jsme se tak o možnost reálně bojovat o titul.

Ani přes vítězství v sobotním duelu tedy nevěříte, že by Plzeň náskok promrhala a Slavia tudíž titul obhájila?

Myslím, že Viktorka má natolik zkušené a kvalitní hráče, že si to pohlídá. My máme jiné úkoly. Vyhrát domácí pohár a získat druhé místo v ligové soutěži.

Triumf Slavie nad ligovým lídrem v přímé konfrontaci byl však naprosto přesvědčivý.

Myslím, že jsme podali velice dobrý výkon a donutili jsme Plzeň hrát přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme dostatečně agresivní a hladovější od úvodní minuty. Nechtěli jsme za žádnou cenu dopustit, aby Plzeň slavila titul před našimi fanoušky.

Děsila vás osobně ta možnost hodně?

Vlastně se ve mně mísí radost z vítězství i úleva, že jsme korunovaci Plzně oddálili, protože fanoušci Slavie si nezasloužili, aby museli sledovat triumfální oslavy hráčů soupeře.

Klíčovou roli jste sehrál právě vy, protože na prvním gólu po rohovém kopu Stocha jste měl nemalý podíl. Druhou branku jste pak vstřelil. Hnala vás mimořádná motivace proti bývalým spoluhráčům?

Hráli jsme opravdu dobře jako tým, jeden dřel za druhého a z toho pramenily příležitosti. Byli jsme na Plzeň velice dobře nachystaní. Při té první trefě jsem byl rád, že je míč v síti. Měl jsem dojem, že balón hrál jako poslední Ngadeu... Při druhé brance jsem dostal pěknou přihrávku od Jardy Zmrhala. Kozáčik proti mně vyběhl hodně rychle, tak jsem si ho obhodil. Nic jiného mi nezbývalo. Zakončoval jsem jako mazák, na což mám věk, ale zatím se to nedaří moc často. Snad to vylepším.

Za stavu 1:0 na vás byla po faulu Havla penalta, ale Stoch pokutový kop neproměnil. Nechtěl jste se exekuce chopit sám?

Ne. Když jsem působil v Plzni, tak jsem na Kozáčika docela pravidelně kopal penalty v tréninku. A on mi z pěti třeba tři chytil. Moc bych si nevěřil. Miro Stoch má výbornou kopací techniku. Že se to jednou nepodaří se prostě stane. Byl určený, věřil si, nebylo co řešit.

Nepředstavoval zahozený pokutový kop ránu pro psychiku týmu?

Ne. Já vnímal zápas tak, že ho máme pod kontrolou. Nepouštěli jsme Plzeň do tlaku, do šancí. Věřil jsem, že přidáme druhý gól a v klidu to dohrajeme.

Později po vašem souboji s Limberským sudí nařídil další pokutový kop, na základě konzultace s videorozhodčím jej však odvolal.

Tam jsem promeškal ideální okamžik ke střele, měl jsem vypálit o krok dříve. Pak jsem se nechal doběhnout. Hned jsem věděl, že to penalta nebude.

Když jste opouštěl hřiště, vyprovázel vás potlesk stojících diváků. Šlo o hodně velkou satisfakci poté, co jste podzim prožil na hostování v Jablonci?

Šlo o hezký okamžik, ale velice pomíjivý. Stačí dva nepovedené zápasy a budu zase na začátku. Chci podávat pravidelně stejné výkony.

V soutěži o nejlepšího kanonýra soutěže máte na kontě jedenáct branek, vedoucí Krmenčík má jen o trefu více. Neláká vás prestižní ocenění?

To je bezpředmětné. Potřebujeme uhrát druhé místo a vyhrát pohár.