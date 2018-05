Trpišovský: Hlavní cíle jsme splnili, v létě ale potřebujeme posílit! Opora prý míří do exotiky

K definitivě stříbrné příčky, která jistí účast v 3. předkole Ligy mistrů, jim v Teplicích stačila i remíza. Fotbalisté Slavie ale neponechali nic náhodě, v sobotním duelu 30. kola HET ligy na Stínadlech dokráčeli k přesvědčivé výhře (3:0). „Zvládli jsme, co jsme potřebovali. Cením si, že jsme to dokázali jasným vítězstvím, ne remízou,“ pochvaloval si trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Před týdnem si jeho svěřenci zavařili, když v Edenu padli s Jabloncem. Právě Severočeši je mohli v závěrečném kole o druhou příčku připravit. Nestalo se. „Tíha okamžiku na nás ale v prvních třiceti minutách byla znát, byli jsme nervózní. Jinak bychom vedoucí gól dali dřív. Ve druhé půli jsme už ale zápas kontrolovali," podotkl Trpišovský.

Sešívaní do sezóny vstupovali s nejvyššími ambicemi, obhajobou titulu. Že se tento záměr nezdaří, bylo na 90 procent jisté už po podzimu, kdy na Plzeň ztráceli 14 bodů. Jak v Edenu berou druhou příčku a triumf v MOL Cupu?

„Splnili jsme dva hlavní cíle: vyhrát domácí pohár a skončit do druhého místa. Vlastně i třetí, a sice stáhnout na jaře co nejvíc náskok Plzně a oddálit její mistrovské oslavy. O titul se hrálo do předposledního kola," uvedl Trpišovský.

Ngadeu do Saúdské Arábie?

Když Slavii v zimě přebíral, stanovili si s týmem interní cíl, být jarními mistry. Jablonec byl ale lepší. „Tohle se naplnit nepodařilo, Jablonec nás předběhl. Cítíme, že v některých zápasech na jaře jsme zůstali dlužni, co se týká herního projevu. Musíme přidat v kvalitě hry. To je motiv do další sezóny, kdy si nemůžeme dovolit zahazovat tolik šancí," prohlásil kouč Slavie.

Jeho mužstvo čeká náročný podzim. Vstoupí do něj v 3. předkole Ligy mistrů, v případě vyřazení si zahraje základní skupinu Evropské ligy. I proto se Trpišovský poohlíží po posilách.

„Kádr bude třeba rozšířit, především na stranách. Prakticky celý na podzim budeme hrát dvakrát v týdnu, do toho reprezentační srazy. Je otázka na vedení, jak velké prostředky vynaloží. Tlačí nás čas, posily hledají všechny velké kluby v Česku," pověděl Trpišovský.

Ve fotbalových kuloárech se spekuluje, že by mohl v létě přijít o klíčového stopera Ngadeua. Saúdskoarabský klub Al Wehda prý hodlá využít výstupní klauzule, kterou má údajně Kamerunec zakotvenou ve smlouvě.

„Je to pro mě nová informace. Zrovna v týdnu jsem s Michaelem mluvil, bavili jsme se o příletu na letní přípravu. Doufám, že bude ve Slavii pokračovat," pronesl Trpišovský.