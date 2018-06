Neskutečné gesto. Slavia se rozešla s hvězdným Dannym, ten se vzdal miliónů

Loučení hodné hvězdy a na Česko nevídané. Portugalec Danny sice po necelém roce končí ve Slavii, když se s klubem dohodl na rozvázání smlouvy, ale na závěr svého působení udělal zkušený záložník nevídané gesto. Vzdal se totiž miliónů, které mu podle smlouvy do jejího vypršení náležely. "Rozcházíme se jako přátelé," uvedl na sociální síti Portugalec.

Do Edenu loni v létě přišel s velkou slávou. Čekalo se, že hvězdy z ciziny dokážou posunout "sešívané" do jiného levelu. A vedení Slavie na platech nešetřilo, milióny na kontraktech svítily jako sluníčko v létě. Jenže. Očekávaný výsledek se nedostavil. Ligu vyhrála Plzeň a Slavia byla ráda, že do ligového cíle dorazila jako druhá. I od portugalského matadora se čekalo víc. Jeden vstřelený gól není vizitkou hráče, jenž přicházel s gloriolou tahouna týmu evropského formátu. A tak se po sezóně cesty Dannyho a Slavie rozcházejí.

"Přeji všechno nejlepší klukům v kabině, celému klubu a budu Slavii nadále fandit," uvedl Portugalec na sociální síti. "Rozhodně se se Slavií rozcházíme jako přátelé," ubezpečil všechny známý fotbalista, jehož synové rovněž hrají za sešívané.

"Přeji všechno nejlepší klukům v kabině, celému klubu a budu Slavii nadále fandit! Děkuji také skvělým fanouškům. Rozhodně se se Slavií rozcházíme jako přátelé," vzkazuje Danny ke svému konci v klubu.#díky #bylonamcti #slavia #danny pic.twitter.com/5gX3Fb2ZIy — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 15. června 2018

Kdo si myslí, že jde jen o zdvořilostní fráze, je na omylu. Portugalec se totiž při ukončení spolupráce vzdal odměny, která mu za necelý rok, na nějž ještě měl kontrakt, náležela. A věřte, že ve hře bylo pěkných pár miliónů. Tohle ocenil i Tomáš Syrovátka, člen představenstva Slavie a zástupce generálního ředitele klubu.

A jeste mi dovolte jednu osobni. Kdyz jsme hovořili o ukonceni smlouvy, Danny, mající dle smlouvy narok na plat jeste celou pristi sezonu, rika: nechci nic. 🔝Frajer 🎩 Vim, ze ma vydelano, presto jsem takovy postoj ve Slavii nezazil. A tim nemyslim jen hrace https://t.co/QDO9IJwoAt — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) 15. června 2018

Na podobné počiny a zvláště od hvězd nejsou v českých poměrech kluby zvyklé. Tohle možná sešívané překvapilo víc, než Dannyho výkony na hřišti.