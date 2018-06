Práva na fotbalovou ligu změnila majitele! Na Českou televizi zbude maximálně jeden zápas

Novým vlastníkem televizních práv na fotbalovou ligu na nadcházející čtyři roky se stala společnost O₂TV ČR. Odkoupila je od Pragosportu, který je měl původně držet až do roku 2020. Kanály O₂TV Sport nebo O₂TV Fotbal odvysílají z každého kola čtyři přímé přenosy. Na ostatní média včetně České televize zbude maximálně jeden zápas z každého kola.

„Jsme hrdí, že můžeme oznámit, že O₂TV ČR se stala na čtyři roky držitelem vysílacích práv fotbalové Fortuna ligy. Dohoda s Pragosportem je významná, historická. Diváci u nás najdou nejlepší a nejatraktivnější zápasy," uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu O₂TV s tím, že povinnost z uzavřeného kontaktu říká, že na ostatních televizních kanálech může být vysílán maximálně jeden zápas z každého kola. Může tedy nastat situace, že v České televizi se fotbalová liga vysílat nebude. Respektive v minimální podobě.

„Fanoušci uvidí na O₂TV kompletní kolo. Čtyři duely v televizní kvalitě, zbylé čtyři v kvalitě streamové. Na všech televizních přenosech by měl být během příštího ročníku využit videorozhodčí. Odpadnou tedy diskuze, že v některém zápase měl nebo neměl být videorozhodčí využit," podotkl výkonný ředitel O₂TV Marek Kindernay.

„Nechci slibovat, že videorozhodčí bude hned na všech čtyřech vysílacích zápasech, limituje nás mimo jiné počet rozhodčích, kteří mohou video obsluhovat. Ale během podzimu bychom se na čtyři zápasy dostat mohli," dodal Dušan Svoboda, předseda Ligová fotbalové asociace.

Lenerová potvrdila, že z kontraktu vyplývá povinnost nejméně jeden zápas pustit do volně šiřitelného prostoru.

Nikdo s námi nejednal, reaguje Ponikelský

"Česká televize již v minulém roce kontaktovala majitele televizních práv k 1. fotbalové lize a deklarovala svůj zájem podílet se na vysílání nejvyšší tuzemské soutěže i v následujících sezónách. Navzdory tomu s námi o podmínkách prodeje práv dosud nikdo nejednal," napsal pro Sport.cz Jiří Ponikelský, šéf sportu ČT.

"Nastalá situace je pro nás nová a další kroky tak budou primárně předmětem interní diskuze, případně celkové revize vysílání klubového fotbalu v České televizi. Do těchto úvah je nutné zahrnout i aktuální vládní návrh novely zákona o DPH, který České televizi může odebrat 350 až 400 miliónů korun určených na financování druhé vlny digitalizace, a může tedy vést k omezení šíře služeb, které Česká televize nabízí," upozorňuje Ponikelský.

Těžko se ČT může pustit do projektu, pokud by měla právo třetího, čtvrtého výběru v každém kole. Pak by se k nejzajímavějším zápasům nikdy nedostala...

"Česká televize má do roku 2022 zajištěna práva na zápasy české fotbalové reprezentace, na zápasy Evropské ligy s právem první volby do roku 2021. Vlastní i práva na zápasy v nové soutěži Liga národů UEFA, závěrečný turnaj EURO 2020 a mistrovství světa z Kataru v roce 2022. Diváci tak po následující čtyři roky o utkání české reprezentace i nejvýznamnější akce reprezentačních týmů Evropy i světa na obrazovkách České televize, nepřijdou," poukazuje Ponikelský.