Práci klempíře pověsil na hřebík, podepsal smlouvu se Slavií

Přechod z juniorky do prvního mužstva Slavie nevyšel, přišla tříletá anabáze ve druhé lize. A to znamenalo k hokeji další práci. Stal se klempířem.

„Byla to dřina. Někdy jsem sám přemýšlel o tom, jestli budu s hokejem pokračovat. Po začátku sezóny mě ale vždycky hokej zase chytil a chtěl jsem hrát dál. Musel jsem ale už začít chodit do práce, takže to bylo složitější,“ řekl Saňa v rozhovoru pro slávistický web.

Poznal hokej v Nymburce, Letňanech, k tomu studoval i vysokou školu. Před blížící se sezónou si vysloužil kontrakt v první lize. Konec klempířství.

Život není růžový, je to dřina

„Je to pro mě zadostiučinění. Chtěl jsem tohle už hrozně dávno. Před třemi lety se mi to nepovedlo, tak jsem rád, že jsem to nezabalil a šel svojí cestou dál. Přijdu si na Slavii jako doma. Potkávám trenéry, co mě vedli v mládeži. Gratulují mi, že jsem udělal smlouvu, to je hrozně příjemné,“ neskrývá nadšení obránce.

Teď má před sebou jen hokej, předchozí roky si ale bude pamatovat. „Stoprocentně mě to posílilo do života. Člověk si urovná hodnoty a uvědomí si, že život není růžový, je to dřina,“ přiznává Saňa, který se ve čtvrtek postaví v přípravě proti Kladnu. Šance, že nastoupí proti Jágrovi, pokud bude hrát. Toho by na střeše nepotkal.

Od září poprvé vyzkouší první ligu. „Hrozně se těším. Snad budou chodit fanoušci. Už když jsme se Slavií hráli přípravu proti Spartě, tak to bylo s velkou návštěvou úplně něco odlišného než v Letňanech, tam chodili spíš rodiče. Pro takové chvilky hrajeme hokej.“