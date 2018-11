Fatální chyba Českých Budějovic! Motoru byly zkontumovány dva zápasy, do čela jde Jihlava

Na obrovskou chybu vedení klubu doplácí hokejové České Budějovice. Sportovně technická komise Českého hokeje zkontumovala poslední dva zápasy Motoru v Ústí nad Labem a v Kladně ve prospěch domácích týmů. Ty si tak do tabulky první ligy zapíšou vítězství 5:0, přestože na ledě prohrály. Kromě kontumace výsledků byla klubu zároveň udělena pětitisícová pokuta za každé z provinění.

Jihočeši tak pykají za to, že do obou duelů nastoupil jeden starší hráč nad povolený limit. České Budějovice o tom informovaly na svých oficiálních klubových stránkách.

„Beru to na sebe, já jsem tady hlavní trenér a určuju sestavu, měl jsem si to pohlídat," netajil zklamání trenér Jihočechů Václav Prospal.

Radost z výher nad Kladnem a Ústím byla bohužel předčasná :(https://t.co/U1CYfzCEF7 pic.twitter.com/m6onXn1V8q — ČEZ Motor ČB (@HC_Motor) 20. listopadu 2018

Podle technických norem může v utkání Chance ligy nastoupit za družstvo 21 hokejistů. A to dva brankáři bez omezení věku a 19 hráčů v poli, z nichž maximálně 17 ve věku 20 let a starších (ročník 1998), přičemž do uvedeného počtu se berou i všichni mladší hráči, kteří nesplňují podmínky startu za reprezentace České republiky.

Za @HC_Motor nastoupil ve dvou zápasech @Chanceliga jeden starší hráč nad povolený limit (proti @RytiriKladno a @HCSlovanUsti). Sportovně technická komise ČSLH rozhodla o kontumaci obou výsledků ve prospěch soupeřů a udělila klubu pokutu. Více: https://t.co/t4kyRUMUhX — Český hokej (@czehockey) 20. listopadu 2018

V uvedených utkáních nastoupilo za České Budějovice 18 hráčů v poli ve věku 20 let a starších, zatímco z mladších hokejistů pouze Martin Beránek.

Prospal: Chyba padá na mou hlavu

„Snažíme se vždycky postavit tu nejlepší možnou sestavu, protože hrajeme na vítězství. To, že prostě přišla takováto situace, mě mrzí, je to holt všemi těmi pravidly, která tady máme. Dáváme mládí zelenou, musí hrát a tím, že jsem tam zařadil jen jednoho, padá ta chyba na mou hlavu," nehledal výmluvy Prospal.

V pondělí České Budějovice zvítězily v Ústí nad Labem 4:0, minulou středu pak ovládly šlágr kola v Kladně 3:2. Jenže nyní o šest získaných bodů přišly. Do čela druhé nejvyšší soutěže se tak po administrativním zásahu dostala před Motor s pětibodovým náskokem Dukla Jihlava.

„Je to šest bodů, o které jsme přišli, a máme teď dvě možnosti. Buď se k tomu postavíme tak, že se budeme litovat, anebo to použijeme jako motivaci, abychom se na první místo vrátili. Čeká nás pět těžkých zápasů, které budou následovat, a budeme chtít každý z nich vyhrát," uzavřel Prospal.