Kladno vyhrálo nad Jihlavou, Jágr přihrál na gól! Vsetín nenechal slavit Budějovice

Kdepak konec série. Hokejisté Vsetína vyhráli ve středu na ledě Českých Budějovic 4:3 a zdramatizovali semifinále play off první ligy. Stále ale prohrávají 1:3 na zápasy a k postupu do baráže mají blíž hráči Motoru. Kladno ve druhém semifinále zdolalo Jihlavu 5:3 a vede v sérii 3:1 na utkání. Legendární Jaromír Jágr se sice gólově neprosadil, ale připsal si jednu asistenci.

Hokejisté Českých Budějovic mohli udělat poslední krok do baráže o extraligu. Do duelu se Vsetínem vstoupili skvěle a po osmi minutách vedli 2:0, oba jejich góly vstřelil americký útočník Cody Bradley. Mohlo by se zdát, že hosté mohou sérii zabalit. V předchozích třech zápasech nedali ani gól a deset jich dostali. A teď ještě ke všemu nezvládli začátek.

Jenže Vsetín se na ledě Motoru nečekaně nadechl. Po 192 minutách a jedné sekundě překonal českobudějovického brankáře Březina a povzbuzení hosté Jonákem ještě do první přestávky vyrovnali. A tím to neskončilo. Vsetínský útočník Hryciow dokonce třetí trefou šokoval Jihočechy. V tu chvíli měl navrch kotel hostů, jehož fandové hnali tým do útoku. A Luboš Rob, syn českobudějovické legendy hrající v zelenožlutém dresu Vsetína, je trefou v oslabení dostal ještě jednou do varu.

Fanoušci hokejového Vsetína.

Václav Pancer, ČTK

V tu chvíli se oslava postupu baráže pro Jihočechy hodně vzdálila. Motor sice využil Karabáčkem přesilovku a snížil na 3:4, ale to bylo z pohledu skóre všechno. V závěrečné dvacetiminutovce branka nepadla, a tak se mohou fanoušci těšit na pokračování série.

Kladno je krok od baráže

Fanoušci na kladenském stadionu viděli zápas, kde se skóre měnilo jako na houpačce. Rytíři rychle vedli, pak Jihlava dvěma přesilovkovými údery do první přestávky otočila vývoj.

V prostřední dvacetiminutovce Švéd Svedlund vyrovnal, ale Jihlava se po druhém zásahu Pekra dostala opět do malého trháku.

Patrik Machač z týmu Rytíři Kladno a Miha Štebih z HC Dukla Jihlava.

Michal Kamaryt, ČTK

Už po 22 sekundách třetí části hry úřadovala v početní výhodě legendární 68. Jágr se asistencí podepsal pod zásah Zikmunda a vrátil Kladno do hry. O vítězství Rytířů pak v čase 43:02 rozhodl Lakos. Trefou do prázdné klece pak po přihrávce Plekance pečetil výsledek Vampola.