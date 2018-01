České Budějovice zdolaly těsně Litoměřice, Škarek Motor nezastavil. Výhry slaví i Vary a Kladno

O výhře Motoru rozhodl čtyřiadvacetiletý útočník Filip Vlček už ve třetí minutě. K triumfu Jihočechů významně přispěl brankář David Gába, jenž zastavil všech 36 střel hostů a zaznamenal třetí čisté konto v sezóně. Za Stadion premiérově nastoupil osmnáctiletý gólman Jakub Škarek, kterého Litoměřice získaly z extraligové Jihlavy na střídavé starty do konce ročníku. Účastník mistrovství světa do 20 let v Buffalu pochytal 29 střel.

Pod výhru karlovarské Energie se nejvýrazněji podepsal střední útočník Petr Stloukal, který se bodově podílel na všech trefách a vylepšil si statistiky o dvě branky a dvě nahrávky. Frýdek-Místek prohrál třetí duel po sobě.

Kladno si po 31 minutách hry vypracovalo třígólový náskok, který ještě v posledním dějství zvýraznilo dvěma brankami. Rytíři na druhé Západočechy ztrácejí sedm bodů.

Slavia si z Havířova odvezla vítězství 2:1. Pražané šli do vedení ve čtvrté minutě zásluhou gólu útočníka Martina Šagáta v oslabení. Vyrovnání zařídil forvard Radek Pořízek ve 43. minutě. Rozhodující akce zápasu se zrodila o pět minut později, kdy útočník Zdeněk Doležal proměnil trestné střílení.

Třebíč si poradila s Benátkami nad Jizerou 4:1 a uspěla potřetí za sebou. Horácká Slavia se v úvodní části ujala dvoubrankového vedení. Ve 44. minutě vstřelil kontaktní branku osmnáctiletý centr Kryštof Hrabík ve dvojnásobné početní výhodě. Třebíč ale v závěru duelu při power play domácích dvakrát skórovala. Benátky prohrály posedmé v řadě.

Vsetín udolal Ústí nad Labem 3:2 po samostatných nájezdech a odešel jako vítěz posedmé z uplynulých devíti utkání. Valaši po 23 minutách vedli 2:0, ale domácí ještě v prostřední části stačili vyrovnat. V penaltovém rozstřelu přiřkli Vsetínu bod navíc útočníci Martin Podešva a David Březina. Ze čtyř střelců Slovanu se neprosadil žádný.

První hokejová WSM liga, 40. kolo Benátky nad Jizerou - Třebíč 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Branky: 44. Hrabík - 3. R. Erat, 12. Paták, 59. J. Wasserbauer, 60. Dolníček. Rozhodčí: Grech, Wagner - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 171. Motor České Budějovice - Litoměřice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Branky: 3. Vlček. Rozhodčí: Zubzanda, Valenta - Jílek, Šperl. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 5049. Frýdek-Místek - Karlovy Vary 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 20. a 45. Stloukal, 22. Podlipnik, 55. Kohout. Rozhodčí: Dědek, Zbořil - Bryška, Novák. Vyloučení: 3:4, navíc Balán (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. Diváci: 1237. Havířov - Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Branky: 43. Pořízek - 4. Šagát, 48. Z. Doležal z trest. střílení. Rozhodčí: Šutara, Fiala - Gančarčík, Lukš. Vyloučení: 5:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1601. Kadaň - Kladno 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Branky: 13. a 21. Kubík, 31. Redlich, 54. Pekr z trest. střílení, 58. J. Kloz. Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek - Beneš, Malý. Vyloučení: 5:5, navíc Trefný (Kadaň) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 400. Prostějov - Přerov 6:4 (1:1, 2:0, 3:3) Branky: 19. M. Drtina, 36. L. Luňák, 38. Divíšek, 41. Ščotka, 42. Rašner, 59. Venkrbec - 15. Plášek, 43. Illo, 46. Pšurný, 58. T. Doležal. Rozhodčí: Čech, Skopal - Reich, Otáhal. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3187. Ústí nad Labem - Vsetín 2:3 po SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) Branky: 28. Severa, 40. Gengel - 9. Kucharczyk, 23. Kucharczyk, rozhodující sam. nájezd Podešva. Rozhodčí: Škrobák, Sýkora - Votrubec, Ševc. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 609.