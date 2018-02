Příběh pro hokejový Hollywood, hotové sci-fi, směje se legenda

Zahrál si v národním dresu, válel v NHL i české nejvyšší soutěži. Hokejovou legendu Petra Nedvěda by už nejspíš nemělo nic rozhodit. Jenže teď ho čeká víkend snů. V sobotu nastoupí ve WSM lize v liberecké hale v dresu Benátek proti Kladnu s hvězdným Jaromírem Jágrem, o den později se na stejném místě dočká velké pocty. Před duelem se Spartou vystoupá pod strop haly jeho dres s číslem 93. „Je to takový příběh z hokejového Hollywoodu," přiznal na stránkách libereckého hokejového klubu Nedvěd.

Naposledy si za Bílé Tygry zahrál před čtyřmi lety, fanoušci a nejspíš i sám Nedvěd už nejspíš nepočítali, že by se v liberecké hale ukázal v soutěžním utkání. A že by nastoupil proti Kladnu s Jaromírem Jágrem v sestavě? To vypadalo jako nesplnitelný sen. Brzy se ale stane realitou. V neděli pak před utkáním se Spartou dovrší "víkend snů".

"Že se vše i s nedělním ceremoniálem takhle sešlo, to je hotové sci-fi," usmívá se Nedvěd. „Jestli existuje nějaký hokejový bůh, tak by si to asi přesně takovým způsobem přál. Kdybychom se bavili před čtrnácti dny, ani bych něčemu podobnému nevěřil," zdůrazní.

Nápad vzešel od prezidenta klubu Petra Syrovátka, který se Nedvěda zeptal, zda by si nechtěl za Benátky proti Kladnu zahrát. „Mě by to asi nenapadlo, ale přijde mi to fantastické. V neděli vyvěsí můj dres, v sobotu si zahraju za Benátky proti Jardovi Jágrovi...," kroutí hlavou Nedvěd, jako by ani nemohl uvěřit tomu, co se chystá.

Nevěděl, zda najde celou výstroj

Ve čtvrtek se proto rozhodl vyrazit na led, ale žádný tréninkový kvapík nečekejte. „Nemá cenu na poslední chvíli něco honit, stejně už bruslařsky nic nedoženu," usmívá se 46letý útočník s tím, že si nebyl na začátku jistý ani tím, zda najde kompletní výstroj. „Kdyby se to celé plánovalo trochu více dopředu, asi bych najel na trošku náročnější přípravu. Ale není to o tom, jestli budu bruslit rychle nebo pomalu. Hlavní myšlenka zápasu je trošku jinde."

Na druhou stranu, určitý respekt je na místě a Nedvěd to dobře ví. „Je to regulérní soutěžní zápas, ne žádná exhibice. Všichni, včetně mě, se tomu podřídíme," slibuje a těší se na spolupráci s o dvacet let mladšími hráči. „Byl bych rád, kdyby si to užili i kluci a kdyby na to měli jen hezké vzpomínky, ne aby se tím stresovali," vyhlašuje.

Hořkosladký ceremoniál

V neděli se může těšit na ovace znovu. Do liberecké haly přijede k extraligovému duelu Sparta, kde rovněž hrál. A nedvědův dres vystoupá pod střechu arény severočeského klubu. „Je to obrovská pocta, moc si toho vážím. Ale zároveň mi to opět připomíná realitu, že už profesionální hokej hrát nebudu. Bude to takové hořkosladké," vyhlíží blížící se víkend.

„Přál jsem si, aby u takové akce nechyběl můj brácha, který byl výraznou součástí mého hokejového i nehokejového života. Proto dávalo smysl, aby se vše konalo právě před zápasem se Spartou, kde trénuje. Navíc jsem tam nějakou dobu hrál. Ale že se k tomu přidá také ten zápas za Benátky proti Jardovi Jágrovi, to už je opravdu sci-fi. Je neuvěřitelné, že to vyšlo," dodává nadšeně.