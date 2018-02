Jágra mrzí porážka. Přerov? Je rozdíl, když 25 let hraješ v halách za miliardu dolarů a teď tady

Ve svém druhé zápase po návratu ze zámoří odehrál Jaromír Jágr za Kladno v Přerově opět téměř 20 minut a to v rámci 25 střídání. Gólově se ale opět neprosadil. Na své konto si zapsal jednu asistenci a to bylo pro Kladno málo. Na Hané prohrálo 2:1.

„Soupeř byl kvalitnější než minule Benátky nad Jizerou. Zubři hráli výborně, tvrdě, do těla perfektně napadali. Nedali nám vůbec prostor. Pořád jsme byli o krok pozadu. Ne, že bychom byli pomalejší, ale měli jsme pomalejší reakce. Klobouk dolů, jak hráli. Bylo těžké se proti nim prosadit," přiznal brzy šestačtyřicetiletý útočník.

Blízko prvnímu gólu v dresu Kladna byl v první minutě třetí třetiny, ale trefil jen tyč. „Co chybělo? Pár centimetrů. To se stává. Prohra však mrzí. Především proto, že nás zezadu honí. Díky tomuto zápasu můžeme ztratit pro play-off výhodu domácího prostředí. Je sice prakticky jedno s kým hraješ, ale je rozdíl, když nezačínáš doma. Na Kladně máme menší hřiště, na které jsme zvyklí. Třeba tady to je oproti tomu našemu letiště. Bude to ale těžké tak, nebo tak. To jsem poznal už po prvním zápase," tvrdil Jágr.

Bude to fuška, ví Jágr

„Už v Benátkách jsme měli dvě třetiny problémy. Hned jsem věděl, že nás čeká dlouhá cesta. Máme na čem pracovat a bude to fuška," pokračoval hvězdný útočník s tím, že sám sebe neřeší.

„Snažím se dostat do co nejlepší formy a pomoci mužstvu. Proto, dokud budu zdravý, chci hrát co nejvíce minut. Koleno zatím drží. Bez ortézy by to bylo horší, ale s ní to je dobré. Navíc dnes to byl perfektní test. Domácí, jak už jsem řekl, hráli hodně do těla," vysvětloval Jágr, jemuž nevadil ani chlad v přerovské aréně.

„Mám rád výzvy a i to je pro mě výzva. Je ale samozřejmě rozdíl, když 25 let hraješ v halách za miliardu dolarů a teď tady," dodal kladenský veterán.