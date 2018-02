Jágrovi se postaví reprezentační brankář. Chci dokázat, že mám na extraligu, tvrdí

Zatímco jihlavská Dukla má před závěrem základní části extraligy třítýdenní olympijskou přestávku, Škarek prožívá nabitý program. Po středečním zápase Litoměřic ve WSM lize proti Karlovým Varům (0:4) se dá očekávat, že nastoupí i v sobotním prvoligovém duelu na ledě Kladna! Může se tak postavit tváří v tvář i největší české hokejové hvězdě Jaromíru Jágrovi, který v dresu Rytířů přitahuje ke druhé nejvyšší soutěži nevídanou pozornost. Mezi Škarkem a Jágrem je věkový rozdíl osmadvaceti let.

Gólman, který hostuje v Litoměřicích, věří, že se do jihlavského áčka vrátí a prosadí se i v juniorské reprezentaci. „Chci trenérům dokázat, že se mnou mohou počítat," předkládá svoje představy Škarek, který bere přesun z extraligy o stupínek níž sportovně.

„Určitě jihlavským klukům v extralize fandím. A jestli se vrátím, záleží i na trenérech, jak se domluví. Za Duklu mám odchytáno v extralize osmnáct zápasů, takže bych mohl být k dispozici pro případnou baráž, pokud to bude potřeba," uvažuje mladý brankář.

Sbírá zkušenosti

Litoměřice sice patří jen do spodní části prvoligové tabulky, ale jejich gólman přistupuje ke svému hostování velmi zodpovědně. „Celky z popředí WSM Ligy mají dobře obsazené brankářské posty, čímž nechci říci, že by to dosud v Litoměřicích nebylo. Je tady výborné zázemí a jsem rád, že mě Jihlava poslala právě sem. Beru to jako dobrý krok. Mám možnost chytat, což je lepší než sedět v extralize na střídačce. Každý zápas je pro mě zkušeností, kterou potřebuji získat co nejdříve," přesvědčuje o užitečnosti hostování.

Už může třídit první dojmy z litoměřického působení. „Hraje nás tady více hráčů z letošní nebo i budoucí reprezentační dvacítky. Tenhle projekt s mladými hráči v jednom klubu má budoucnost a připravuje hokejisty pro příští sezóny," tvrdí Škarek.

Kromě startů ve WSM lize hledí brankář i k dalšímu programu. „Čeká mě reprezentační akce s devatenáctkou. Od 12. února hrajeme turnaj v Hradci Králové, kde se střetneme i se Švédskem a Finskem. Máme velkou motivaci, protože chceme trenérům ukázat, že s námi mohou perspektivně počítat i pro reprezentační dvacítku v další sezóně," uzavírá nadějný gólman.