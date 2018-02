Hokejisté Karlových Varů mají dva Slovince na olympiádě, ale myslí také na play off

Hokejisté HC Energie Karlovy Vary mají už pět kol před koncem základní části WSM Ligy takřka jistotu, že skončí nejhůř do druhého místa v tabulce. Právě na aktuálně „stříbrné" příčce zvýšili náskok před třetím Kladnem už na deset bodů. Varům tak stačí uhrát jen pět bodů, aby se nemuseli ohlížet na svého pronásledovatele. „Zkusíme zabojovat i o prvenství a nejlepší pozici pro play off," říká karlovarský trenér Martin Pešout v rozhovoru pro Sport.cz.

Karlovarští hokejisté si chtějí ve WSM lize vybojovat co nejlepší startovní pozici před play off. (ilustrační foto)

Jak prožíváte současnou fázi prvoligové hokejové soutěže?

Pro nás není prioritně důležité umístění, ale nejvíc bude v příštích týdnech záležet, jak se připravíme na blížící se play off. Loni jsem byl v trenérském týmu Komety Brno, která vyhrála extraligový titul ze šesté pozice po základní části. A Karlovy Vary před devíti lety taky šly do play off ze šestého místa a dokráčely k titulu v extralize. Přesto nebudu zastírat, že kdybychom před zápasem padesátého kola s Českými Budějovicemi měli reálnou naději na předstižení Motoru v tabulce, určitě bychom se o to ve vzájemném duelu pokusili.

Karlovy Vary postrádají v sestavě slovinské obránce Kovačeviče a Podlipnika, kteří budou hrát na olympiádě v Koreji. Jak se vyrovnáváte s jejich absencí?

Popřáli jsme jim hodně štěstí, ať si olympiádu s reprezentací Slovinska užijí. Chyběli nám už ve dvou zápasech a jejich neúčast i v příštích kolech bereme jako realitu. Nebudeme tvrdit, že jsme oslabení, na to se nevymlouváme. Máme dost kvalitních hráčů, takže místo obou Slovinců hrají jiní kluci. Dokonce potřebujeme, aby noví hráči sbírali starty před případnou baráží o extraligu.

Takže pracujete s dostatečným kádrem?

Nedávno přišli obránce Šenkeřík a útočník Vrdlovec z Ústí nad Labem i liberecký obránce Plutnar, který naposledy hostoval ve Znojmě v EBEL lize. Naší snahou je, abychom měli pro závěr sezóny k dispozici osm až devět beků.

Zatímco extraliga má olympijskou pauzu, WSM liga pokračuje pravidelným tempem bez přestávky. Co očekáváte od nejbližších kol?

Předpokládáme, že narazíme na těžké soupeře, což ale vítáme. Alespoň nás prověří před play off.