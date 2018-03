Jágr riskuje, nenastoupil ani na vteřinu. Sám navrhl, že nebude zabírat místo

Jaromír Jágr neodehrál v pátém utkání prvoligové série play off za hokejisty Kladna ani vteřinu. Rytíři přesto domácí výhrou 3:2 získali mečbol, který mohou zužitkovat už ve čtvrtek na ledě Prostějova. Jágr má zatím na kontě devět z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži. Majitel Rytířů tak potřebuje, aby jeho tým v play off ještě jednou zaváhal, jinak by v baráži nemohl nastoupit.

„Jarda Jágr za námi ráno přišel s tím, že je to hodně důležitý zápas a měli bychom se prý rozmyslet, jestli tam má být na těch pár vteřin. V zápase se mohlo stát cokoliv, a proto chtěl, abychom mohli hrát na plný počet hráčů, takže přenechal místo někomu jinému. Jak to s ním bude pozítří v Prostějově, to se teprve domluvíme, ale za to úterní velkorysé gesto si ho vážím," vysvětloval trenér Pavel Patera.

Jágr intenzivně léčí obnovené zranění kolena, které mu způsobil před sedmnácti dny nešetrný zákrok havířovského Sikory u mantinelu. V každém utkání play off tak zatím odehrál jen pár vteřin při jediném střídání pouze proto, aby sbíral starty jako nutnou podmínku případného zapojení do extraligové baráži.

Pokud se nyní v Prostějově objeví na ledě, stejně pak ale bude potřebovat, aby Kladno během play off ještě jednou zaváhalo. Jinak by totiž nenaplnil podmínku herního řadu o patnácti odehraných prvoligových zápasech, které jsou pro každého hokejistu povinné, aby mu byla umožněna účast v baráži. K účasti v ní ale potřebují Rytíři dotáhnout do vítězné tečky sérii s Prostějovem a pak vyřadit i České Budějovice.