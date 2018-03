Hokejistům Karlových Varů chybí k postupu do baráže jediná výhra

Jediná výhra dělí hokejisty Karlových Varů od postupu do baráže o extraligu. Západočeši obrátili v Praze duel se Slavií a po výhře 2:1 vedou v semifinále první ligy 3:0 na zápasy. Rozhodující gól vstřelil 12 vteřin před koncem třetí třetiny zadák Michal Plutnar. Třetí semifinálové utkání mezi Kladnem a Českými Budějovicemi začalo v 16:00.

V Edenu se krátce po zahájení hry odehrál nepříjemný incident. Střelu slávistického obránce Jaroslava Kacíka ve čtvrté minutě schytal hostující bek Jan Tomeček do helmy a otřesený zůstal ležet na ledě. Rodák z Tábora se vrátil na střídačku, ale po chvilce zamířil do šaten a do hry už nezasáhl.

Slávisté si v první třetině vytvořili nebezpečnější šance a jejich aktivita nakonec vyústila v první gól zápasu. Útočník Šagát v 19. minutě nahrál od mantinelu na modrou čáru Pohlovi, jehož střelu před Novotným tečoval útočník Martin Kadlec.

V 24. minutě se Karlovy Vary v přesilové hře málem dočkaly vyrovnání, ale Kovačevičova střela od modré čáry skončila na tyči. Také na druhé straně za Novotným zazněla tyč po Račukově zakončení. Slavii se ve druhé části naskytly dvě přesilovky, ale ani jednu z nich domácí hráči nevyužili.

Energie se dočkala srovnání ve 44. minutě zásluhou útočníka Martina Osmíka. O třetí výhře Karlových Varů v sérii pak rozhodl 12 vteřin před koncem přesnou střelou do horního rohu Frodlovy branky Plutnar.

Série hrané na čtyři vítězné zápasy pokračují v neděli.