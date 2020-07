Z Ameriky je zpátky v Kometě. Vrátil jsem se jako chlap, tvrdí Libor Zábranský mladší

„Mezi juniory bych už mohl v Americe nastupovat naposledy, a to ještě jen jako jeden ze tří starších hráčů. K mému rozhodnutí přispělo i to, co se od března ve světě děje. Situace ohledně koronavirové krize je u nás mnohem příznivější než ve Státech," našel další důvod pro svůj comeback na český led.

O angažmá v tuzemské extralize měl Zábranský dopředu jasno. „Jsem brněnský patriot. Pokud o mě má Kometa zájem, neexistuje jiná volba. Mým prvotním cílem je vybojovat si stálé místo v sestavě," předsevzal si.

Do zámoří odešel v sedmnácti. „Byl jsem tehdy vyklepaný kluk. Vrátil jsem se jako vyzrálý chlap, který hovoří velmi dobře anglicky," tvrdí. Je přesvědčený, že i po hokejové stránce ho působení v Americe posunulo výrazně nahoru.

„Vždyť jsem hrál soutěže, v nichž se to hemžilo mladíky, kteří už byli draftováni do NHL. Zatímco zpočátku mně trenéři vyčítali, že řeším spoustu situací podle nich tak trochu vychcaně jen hokejkou. Postupně jsem se naučil dohrávat souboje, protihráče vyprovokovat, a pustit se s nimi třeba i do bitky. Sem tam jsem i někoho trochu seknul. To se jim zamlouvalo," usmívá se Zábranský.

Hodně ho mrzí předčasný konec uplynulé sezony. „Já jsem se po domácím mistrovství světa dvacítek cítil velmi dobře, s naším týmem Kamloops jsme měli našlápnuto k titulu. Kdyby se neobjevil covid, asi bych se dostal ještě víc do povědomí skautů, a měl bych mnohem větší šanci na letošním draftu. Jeho termín byl nakonec posunutý, moc ho tudíž neřeším. Soustředím se nyní výhradně na Kometu, avšak sen zahrát si jednou NHL nosím v hlavě dál," prozradil.

Zábranský už byl u toho, když se brněnský klub se slavnou tradicí dočkal v roce 2017 prvního titulu v novodobé historii. „Tehdy jsem se objevoval na ledě pouze sporadicky, ale i tak to považuju za nejkrásnější okamžik v dosavadní kariéře. Na konci příští sezony bych rád zvedl mistrovský pohár nad hlavu už jako důležitá součást mužstva," netají se vysokými ambicemi. Těší se na vyhlášené fanoušky Komety. „Snad do půlky září koronavirus definitivně vyženeme a na stadionu budeme moct být úplně všichni," přeje si vroucně.

Nezapírá, že se celý hokejový život musí vyrovnávat s poznámkami, že má u otce a kouče v jedné osobě protekci. „Když to někoho baví, ať si rýpe. Kdo nás zná, dobře ví, že je taťka na mě náročnější než na ostatní. A já už se dávno naučil mu neodmlouvat. Když jsem to jako žáček kdysi při zápase zkusil, okamžitě mě vyhnal ze střídačky. Na zimáku je náš vztah čistě hráč a trenér," tvrdí Zábranský junior.