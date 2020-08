Holíkovi se po první výhře ulevilo. Díky fanouškům na stání byla kulisa mnohem lepší, libuje si

Po vstřelené brance jste dal najevo velikou radost...

Je to tak. My jsme už po pěti porážkách v řadě chtěli strašně moc uspět. Šancí jsme si vytvořili hodně, ale dlouho jsme se nemohli trefit. A tak jsem byl šťastný, když mi to tam konečně padlo.

Vedli jste pak i 2:0, avšak v poslední třetině jste o náskok přišli a tříbodový zisk vám zachránil až v úplném závěru kapitán Zaťovič. Proč jste se o výsledek tolik strachovali?

Já bych ani neřekl, že strachovali. Prostě jsme se už v závěru začali víc soustředit na defenzivu. Nepohlídali jsme si ovšem dorážku a pak jsme inkasovali smolný gól na 2:2 soupeřovou trefou od zadního mantinelu. Nakonec se k nám ovšem štěstí přiklonilo. Byli jsme odměněni za to, že jsme celý zápas makali úplně naplno. Snad už teď budeme vyhrávat pravidelně.

Na lavičku Komety se při utkání s Hradcem poprvé v nové sezoně postavil hlavní kouč a majitel klubu Libor Zábranský. Překvapilo vás to?

Abych řekl pravdu, nevěděl jsem, že půjde poprvé koučovat. Měl jsem ale radost, že dal naší lajně na ledě hodně prostoru. Zamlouvalo se mi to, dostal jsem se hodně rychle do tempa.

Trenér a majitel Komety Brno Libor Zábranský.

Vlastimil Vacek, Právo

Brněnský dres premiérově oblékli útočníci Klepiš s Valským. Co říkáte na jejich příchod?

Nemají to jednoduché, vždyť přišli do mužstva, kterému se dosud nedařilo. Já je ale dobře znám a věřím, že nám oba mohou hodně pomoct.

Ve čtvrtek byli brněnští fanoušci poprvé vpuštěni i na sektory k stání. Pocítil jste to na atmosféře v hale?

Jasně. Kulisa byla díky nim mnohem lepší než v předchozích dvou domácích utkáních. Těším se, až se opatření kvůli nákaze koronavirem ještě víc rozvolní a bude moct přijít do hlediště mnohem víc lidí.

Mrzí vás, že jste nepostoupili do play off letní soutěže?

Mrzí. Ale bez přípravných zápasů do startu extraligy pochopitelně nezůstaneme. Čekají nás zajímavé duely s bratislavským Slovanem či dvojutkání se Zlínem, odkud pocházím.