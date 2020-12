Tomáš Vokoun se narodil 2. července v Karlových Varech, kde se k hokeji zcela náhodně také dostal, jeho rodiče totiž žádnou sportovní historii neměli. Do dospělého hokeje nakoukl v dresu Kladna, za které odchytal několik extraligových utkání.

Skauty zámořských klubů na sebe výrazně upozornil na mistrovství světa juniorů 1994 ve Finsku, kde český tým získal bronz a Vokoun byl organizátory i novináři zvolen nejlepším brankářem turnaje.

Těžký start v Montrealu Canadiens

Draftován byl dva měsíce po úspěšném MS, na 226. místě si ho vybral slavný Montreal. Tady však Vokounův boj o NHL teprve začal. Tři roky strávil na farmách v nižších zámořských ligách AHL a ECHL, jediný start v dresu Canadiens si připsal v sezóně 1996-97, kdy během 20 minut pustil čtyři branky.

Oblíbenec v Nashvillu

Před sezónou 1998-99 si Tomáše Vokouna v tzv. expanzivním draftu vybral nově vzniklý tým Nashville Predators a i když v NHL nastupoval častěji, stále plnil jen pozici dvojky zkušenějšímu Mikeu Dunhamovi. V roce 2002 byl Dunham vyměněn do New Yorku.

V Nashvillu se Tomáš Vokoun dostal mezi brankářskou elitu NHL.

Bruce Bennett Studios/Getty Images

Vokoun se v následujících letech usadil mezi gólmanskou elitou v NHL, v sezóně 2003-04 byl zvolen do Zápasu hvězd a dovedl Nashville do historicky prvního play-off.

V dubnu 2006 Predators oznámili, že u fanoušků oblíbený Vokoun trpí zánětem žil, kvůli kterého musí vynechat konec probíhající sezóny. V dresu Nashvillu strávil Vokoun devět let a odchytal 383 zápasů.

Nešťastný incident s Keithem Ballardem

Během draftu 2007 byl rodák z Karlových Varů vyměněn na Floridu a hned ve své první sezóně u Panthers byl zvolen do Zápasu hvězd. Během svého čtyřletého angažmá na Floridě měl Vokoun výborné statistiky, s týmem však chuť play-off neokusil.

Třicátého listopadu 2009 byl brankář Panterů ošklivě zraněn vlastním spoluhráčem - Keith Ballard si chtěl po obdrženém gólu z frustrace vybít zlost a při úderu hokejkou do brankové konstrukce udeřil Vokouna do hlavy. Český gólman byl odnesen na nosítkách a musel do nemocnice.

Konec kariéry

Poslední dvě sezóny své kariéry strávil Tomáš Vokoun v dresu Washingtonu a Pittsburghu. Často ho však trápila zranění a dohromady odehrál jen 72 zápasů.

Před sezónou 2013 musel podstoupit vážnou operaci na odstranění krevních sraženin, o čtyři měsíce měl údajně znovu začít trénovat. Další zápasy v NHL mu však zdravotní stav nedovolil, český brankář tak 15. prosince 2014 oznámil konec kariéry.

Reprezentace

V dresu české reprezentace zaznamenal Vokoun největší týmové úspěchy v kariéře. Byl klíčovou součásti zlatého týmu na mistrovství světa v roce 2005 i 2010, při ZOH v Turíně 2006 pomohl vybojovat bronz.

Jeho heroické výkony během posledního českého zlata v roce 2010 mu zaručily vítězství v anketě Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu roku. Světový šampionát v Německu byl zároveň Vokounovým posledním turnajem v dresu českého národního týmu.

Život na Floridě s dcerami i mladými hokejisty

Tomáš Vokoun žije na Floridě se svou manželkou a dvěma dcerami a působí jako trenér v South Florida Hockey Academy, kterou založil s bývalými spoluhráči Radkem Dvořákem a Finem Jokinenem.