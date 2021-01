Pešán: To by trenér dvacítky musel být Copperfield, aby s takovým materiálem uhrál medaili!

Předpokládám, že vaše hodnocení turnaje nebude pozitivní.

Výsledkově je to jednoznačně neúspěch, vždyť potřetí za sebou končíme na sedmém místě. Na druhou stranu musím říct, že je to opravdu adekvátní obrázek stavu českého mládežnického hokeje. Takže pro mě žádné překvapení.

Jaké kroky jsou tedy nutné, aby to adekvátní obrázek nebyl? Vždyť čekání dvacítky na medaili z MS trvá už šestnáct let a změny k lepšímu vidět nejsou...

Jsem přesvědčený, že ze strany svazu už nejde dělat víc. Jestli budeme do klubů posílat zlaté hokejky nebo dělat o víkendech soustředění na Mars, stejně neposuneme výběr hráčů, kteří se dostaví na sraz národního týmu. Na nich se trenéři reprezentací snaží sladit tým dohromady a napasovat taktiku na soupeře. Nemůžeme ale během soustředění národního týmu pracovat na dovednostech a kondici. To je práce pro trenéry v klubech a tam vidím jeden jediný a největší problém.

Američan Matthew Boldy (12) se snaží ohrozit Lukáše Paříka (1) v české bráně.

JASON FRANSON, ČTK/AP

Jaký?

Že nám chybí pracovní morálka. Ať už z pozice trenérů, nebo hráčů A bez pracovní a společenské morálky se neposuneme dál. To by trenér dvacítky musel být Copperfield, aby v současné chvíli s materiálem, který přichází na sraz, uhrál medaili.

Jenže klubům je v uvozovkách nadřízený svaz. Vy jste šéftrenérem Českého hokeje, neměl byste tedy působit, aby se pracovní morálka zlepšila?

Z pozice svazu se dá pracovní morálka ovlivnit několika nástroji. Controllingem, což není v silách svazu objíždět všechny kluby a jejich tréninky a kontrolovat schování za sloupem, jestli k tomu hráči i trenéři placení svazem přistupují tak, jak by měli.

A další možnosti?

Finanční postihy, vyhazov trenérů, nenominace hráčů do kempů národních týmů. To se ale bavíme o ideálním světě, protože my nemáme další trenéry, kteří by mohli okamžitě nastoupit a pracovali by líp. Nemáme další kvalitní hráče, abychom si mohli dovolit jako zámořské velmoci vyhodit hráče, protože přišel pozdě na trénink. My jsme servisní ansámbl lidí, který může nastudovat věci světových trendů, finančně a metodicky přispět, což se za poslední roky výrazně děje.

Český kapitán Jan Myšák překonává švédského brankáře Huga Alnefelta (30).

JASON FRANSON, ČTK/AP

Opravdu?

Nejsem si vůbec schopen představit, který reprezentační tým má lepší program než Česká republika. Metodické materiály v nejšpičkovější podobě mají naši trenéři už několik let k ruce. Ale vracím se k tomu, že pracovní morálka v klubech nefunguje, jak by měla. Bohužel musíme vymýšlet metody, jak kontrolovat a pronásledovat kluby a jejich trenéry, kteří nepracují, jak by měli. Byť jsem úplně apolitický, měl bych jedno přirovnání.

Prosím.

Za covid v České republice může Babiš, ale že lidé nenosí roušky, nikoho nezajímá. My se furt otáčíme na nějakou vrchní vládu a to, co se děje dole, v denním tréninku a v každodenní práci, na to se moc kritiky neotáčí.