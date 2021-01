Slováci mají po dvou letech šanci opět hostit hokejový šampionát

Slovenský svaz proto vydal zatím jen neutrální stanovisko. „Bereme na vědomí rozhodnutí IIHF o zrušení organizace šampionátu 2021 v Bělorusku. Věříme, že IIHF učiní vše proto, aby se světový šampionát letos uskutečnil a v dohledném čase se najde plnohodnotné náhradní řešení," uvedl prezident slovenského hokejového svazu Miroslav Šatan.

Bývalý prezident slovenského hokejového svazu Igor Nemeček však tvrdí, že IIHF je nakloněna dát šampionát Slovensku společně s Lotyšskem.

„Šance Slovenska jsou velké. Má největší zkušenosti s organizací, v blízkosti stadionu je dostatek ubytovacích možností a bratislavská aréna byla rekonstruována k poslednímu šampionátu v roce 2019," říká Nemeček. Kvůli pandemii covid-19 byl loňský šampionát zrušený, takže Slováci by dostali možnost pořádat mistrovství světa podruhé po sobě.

Slovensko by mohlo převzít organizaci skupiny, která se podle původních plánů měla hrát v Minsku a v Bratislavě by se mohla odehrát také dvě čtvrtfinálová utkání. Hokejový šampionát by se měl uskutečnit ve dnech 21. května až 6. června 2021.