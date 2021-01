Bílé Tygry táhne góly útočník s pověstí ranaře. Nikdy jsem se nepovažoval jen za bitkaře, říká Vlach

Těší vás, že jste oceňován i jako střelec?

Byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Z osobního hlediska prožívám nejlepší část kariéry, ale vždy jsem byl především týmový hráč. Nejlepší pocit mám, když jdete do kabiny a máte tři body. Nejhezčí období zatím bylo v mistrovské sezoně. Pochopitelně jsem však rád, že se mi daří a pomáhám mužstvu k bodům.

Čemu to přičítáte, změnil jste něco v přípravě, nebo jste se na střelbu víc zaměřil?

Jedinou novinkou byla dobrá příprava s kondičním trenérem Danem Skalickým. Nahrála tomu situace s koronavirem. Když byla omezení trénovat spolu, dostali jsme svolení najít si kondičního trenéra. S pár kluky jsem k němu začali chodit. Hlavně tedy s Tomášem Filippim, který s ním má výborné zkušenosti. Trénovali jsme spolu a vzájemně se motivovali. Ale především jsem se dostal na přesilovku a párkrát se trefil. Sebevědomí pak jde nahoru.

Hráči Liberce se radují ze čtvrtého gólu, zleva Radovan Pavlík, autor gólu Jaroslav Vlach a Petr Jelínek.

Radek Petrášek, ČTK

Začal jste si v zakončení více věřit? Máte jednu z nejtvrdších střel v extralize.

Odmala jsem střelu trénoval a jsem rád, že to teď můžu využít. Jako malému mi táta svařil bránu a od rána do večera jsem to na ní pral. A když něco trénujete, tak se to projeví. Na střelu si věřím. I trenéři mi říkají, že mám dobrou střelu, ať toho využívám. Mám teď prostor na přesilovce, takže se k tomu dostanu daleko víc než dřív ve hře pět na pět. Ale přistupuji k tomu s pokorou, protože vím, že se to může rychle otočit.

Poznal jste to před 4 lety, kdy vás trápily otřesy mozku a kariéra byla na vážkách, že?

Byl jsem mladší a daleko víc šel do všeho po hlavě. Neříkám, že teď ne, ale emoce mě ovládaly daleko víc. Pracoval jsem na tom, když jsem byl zraněný. Šlo o špatný období mého života, ani se o něm nechci bavit... Musím to zaklepat, že jsem teď zdravý.

Dlouho jste měl především nálepku ranaře. Kde se vzala?

Góly jsem dával i v dorostu, ale pak jsem šel do Kanady a herní styl určitým způsobem změnil. Tam se musíte přizpůsobit, abyste se do týmu vůbec dostal. Když jsem se vrátil, postupně jsem začal nakukovat do A-týmu ve čtvrté lajně. Ta má za cíl hlavně dostávat do mančaftu energii. Vždy jsem se snažil týmu pomoci k vítězství, ať už ubráněným oslabením, zblokovanou střelou, někdy bitkou... Za bitkaře jsem se však nikdy nepovažoval, nikdy jsem nechodil na žádný bojový sporty.

🎥 Nájezdy souboje Zlína s Libercem rozhodl parádní fintou útočník Zdeněk Okál! 💥👏🏻 #ZLNvBTL #TELH pic.twitter.com/OUIrElebnu — Tipsport extraliga (@telhcz) January 13, 2021

Málokdy jste však prohrál.

Měl jsem štěstí, ale nikdy jsem to mimo hokej nevyhledával. Vždy zatím byly emoce na ledě. Třeba po špinavém hitu. Škola z Kanady ve vás zůstane. Nebo když jsme kolikrát byli mdlí, snažil jsem se najít cestu, jak vyhrát. Jako mladý jsem si hledal místo v týmu i takhle.