Posil z NHL ubývá! Pešán s Nedvědem sčítají před MS omluvenky

Po pondělním tréninku v pražské O2 areně před Českými hrami (od středy do soboty) to oznámil generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Česká reprezentace tak pro šampionát v Rize může počítat s šesti borci z NHL - obráncem Filipem Hronkem a útočníkem Filipem Zadinou z Detroitu, bekem Liborem Hájkem a forvardem Filipem Chytilem z NY Rangers a útočníky Jakubem Vránou z Detroitu a Dominikem Kubalíkem z Chicaga.

👥 Vítěz švýcarské ligy Honza Kovář se k #narodnitym připojí ve středu 💪 Trenérům se naopak omluvil ze zdravotních důvodů David Kämpf, nedorazí ani Josef Kořenář. #jakolev pic.twitter.com/fB0NXDFwyq — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 10, 2021

„David Kämpf sice za Chicago hraje zápasy, ale má zdravotní problémy, které chce po sezoně doléčit," uvedl Nedvěd na adresu šestadvacetiletého útočníka, který v 55 zápasech sezony zaznamenal branku a deset asistencí.

Ani brankář Sharks Josef Kořenář se na MS nepředstaví.

Tony Avelar, ČTK/AP

O třiadvacetiletého brankáře Kořenáře, jenž v této sezoně debutoval v NHL, měl Pešán velký zájem a byl připraven na variantu, že by se k mužstvu připojil až přímo v Rize. Možnost pelhřimovského rodáka na MS ale padla.

„Nejdřív měl zájem reprezentovat, pak se ale po debatě s generálním manažerem San Jose Dougem Wilsonem rozhodli, že až dochytá základní část v San Jose, půjde na farmu. Bohužel pro nás se Pepa rozhodl pro tuto variantu," pokrčil rameny Nedvěd.

Znamená to, že nároďák pocestuje do Rigy s trojlístkem gólmanů Šimon Hrubec, Roman Will a Petr Kváča.

A s takřka stoprocentní pravděpodobností se na MS nepředstaví ani Kořenářů spoluhráč ze San Jose Radim Šimek. Osmadvacetiletý obránce naposledy nastoupil 21. dubna, od té doby kvůli zranění nehraje.

Radima Šimka nepustí na MS zranění.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nevypadá to s ním dobře. Doug Wilson mi potvrdil, že Šimek nebude hrát do konce sezony a pravděpodobnost, že by pak přiletěl za námi, je minimální," lituje Nedvěd.

Definitivní je pak neúčast Pavla Zachy. Útočník New Jersey, který zažívá životní sezonu, své rozhodnutí vynechat turnaj kvůli zranění zopakoval Pešánovi v pátek. „Sice má vynikající sezonu a trošku jsme s ním počítali, ale teď ani v klubu netrénuje a jen hraje zápasy. Rozhodl se, že po sezoně chce zranění doléčit a omluvil se nám," prohlásil GM české reprezentace.

🏒 Z Finska už dorazil Jirka Smejkal i Michal Moravčík, oba rovnou naskočili do prvního tréninku před Czech Hockey Games 🇨🇿#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/5PVE2WqNtT — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 10, 2021

Naopak zbylých šest posil z NHL svou účast opětovně potvrdilo. Ve středu by se v Praze měli hlásit detroitští Hronek se Zadinou, kteří by v sobotu mohli zasáhnout do generálky na MS proti Rusku, kterou vyvrcholí České hokejové hry.

V pátek by se k týmu měl připojit Jakub Vrána, o den později pak Chytil, Hájek a Dominik Kubalík. „Všichni pak v sobotu po zápase s Ruskem odcestují s týmem charterem do Rigy," potvrdil Nedvěd.

Generálka s Ruskem by se mohla týkat i útočníka Jana Kováře, který s Zugem vyhrál švýcarskou ligu a ovládl kanadské bodování základní části i play off. K národnímu týmu má přicestovat ve čtvrtek. Posledním hráčem, s nímž vedení reprezentace počítá, je obránce Lukáš Klok, jenž toho času hraje za tým Lukko Rauma finále play off finské nejvyšší ligy.

Jan Kovář by mohl stihnout sobotní generálku na MS proti Rusku v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Devátou účast na MS naopak nepřidá útočník Švýcarského Rapperswilu Roman Červenka. „Roman je sice vynikající hráč, trenéři se ale z nějakého důvodu rozhodli, že se do našeho mančaftu nevejde," vysvětlil Nedvěd.

Ze stejného důvodu se nedostane ani na další forvardy Lukáše Jaška či Martina Kauta, kteří působí v zámoří na farmách Vancouveru resp. Colorada. „Ne že bychom se o nich nebavili, ale rozhodli jsme se, že tyhle hráči reprezentovat nebudou. Mančaft není nafukovací a nemůžete mít 40 hráčů. Některá rozhodnutí se musejí udělat a takhle jsme se rozhodli," uzavřel Nedvěd.