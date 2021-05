Horor na palubě! České posily z Detroitu pro MS zažily strastiplný let do Evropy

Doslova hororový návrat ze zámoří do Evropy prožily dvě české posily pro hokejové MS z Red Wings, obránce Filip Hronek a útočník Filip Zadina. Jednu z cestujících při letu z Detroitu do Paříže postihly zdravotní komplikace, kvůli kterým se letadlo muselo vracet do Halifaxu. Čeští borci se svými přítelkyněmi pak nestihli navazující spoj do Prahy, takže jejich cesta do české metropole se pořádně protáhla.

V noci ze soboty na neděli odehráli poslední zápas základní části NHL na ledě Columbusu, následoval návrat do Detroitu a pak už měl přijít let do Paříže a následně do Prahy.

„Při cestě do Paříže měla jedna paní v letadle zdravotní problémy, takže jsme se nad oceánem museli otočit a nouzově přistát v Halifaxu, kde ji chudáka vyložili a my museli čekat na letišti," popisuje trable Filip Hronek.

Zleva Filip Hronek, Jakub Flek a Filip Zadina.

Český hokej, Jan Beneš

„Paní naložili na nosítka, a když na nich projížděla kolem mě, vůbec nevypadala dobře. Doufám, že to dopadlo dobře, snad se jim ji podařilo zachránit. Bylo to nepříjemné," pokračuje třiadvacetiletý obránce, který byl s 26 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem Detroitu v sezoně NHL.

Ahoj kluci 👀 Do dnešního rozbruslení už naskočili Filipové Hronek a Zadina 🇨🇿#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/1U69OLM5ea — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 12, 2021

Po několikahodinovém čekání následoval let do Paříže, jenže v ní přišly další komplikace. „Z Paříže ten den letěl do Prahy jen jeden spoj, který jsme kvůli našemu zpoždění nestihli. Takže jsme museli hodiny čekat na let do Amsterdamu," přidává se Jakub Vrána.

„Na letišti ve Francii byly nějaké problémy, lidem se to moc nelíbilo, tak tam pořvávali. Bylo to divoké. Komplikace pokračovaly i v Amsterdamu, kde bylo potřeba si vyřídit nové letenky. To tříhodinové čekání v Amsterdamu, kdy člověk ví, že do Prahy už je to jen kousek, bylo nejhorší," mínil Hronek.

Do Česka nakonec dorazili v pondělí večer, jejich krajan a spoluhráč z Detroitu Jakub Vrána, jenž rovněž bude startovat na šampionátu v Rize, by se měl k národnímu týmu připojit později v tomto týdnu.

Filip Zadina na středečním tréninku české hokejové reprezentace.

Český hokej, Jan Beneš

„Bylo to dlouhé a náročné, čas jsme si v letadle krátili pouštěním filmů a písniček a spánkem. Ale zvládli jsme to a jsme tady," uzavřel Zadina, jenž dnes s Hronkem už absolvoval rozbruslení národního týmu před večerním zápasem Českých her proti Finsku. Do toho ještě nezasáhnou, naskočit by oba mohli v sobotu, kdy svěřence trenéra Filipa Pešána čeká v Praze generálka na MS proti Rusku.