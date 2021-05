Hokejové MS s diváky na stadionech, nebo bez nich? Pro základní skupiny už je jasno

V rozhovoru pro švýcarský RTSsport to uvedl prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel s tím, že jde pochopitelně o reakci na nepříznivou koronavirovou situaci v Lotyšsku.

„Překvapilo by mě, kdyby se v průběhu prvního týdne hrály zápasy s diváky," prohlásil Fasel.

Jedenasedmdesátiletý Švýcar, který stojí v čele IIHF už 27 let, nicméně věří, že od vyřazovacích bojů by se alespoň část fanoušků mohla do hlediště dostat. „Věříme, že by se situace mohla změnit od čtvrtfinále," doplnil.

Světový šampionát odstartuje v Rize v pátek 21. května. V úvodní den šampionátu půjde do akce i česká reprezentace, která bude čelit Rusku.