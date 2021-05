Proti Vitáskovi zápolil ve finále, teď spolu srazili Finy. Trefilo mě to do stehna, líčí Stránský

Na únorových Švédských hrách i v přípravném dvojzápase se Slováky střelecky mlčel, smůlu v koncovce ale Matěj Stránský ve středu protrhl. Urostlý křídelník ve 49. minutě rozštípnul v O2 areně nerozhodný stav s Finy, čímž zařídil národnímu týmu cenný skalp posledních mistrů světa a zároveň i vydařený vstup do Českých hokejových her.

V nejcennějším dresu jste v této sezoně konečně zacílil do černého, spadl vám velký kámen ze srdce?

Ulevilo se mi! Šancí jsem měl hodně, i minule proti Slovákům. Proti Finům jsem měl taky pár vyložených příležitostí, tak doufejme, že to ze mě teď už trochu opadlo a budu v zakončení víc efektivní.

Tečoval jste do sítě Vitáskovu ránu, jak jste viděl rozhodující moment zápasu?

Puk mě trefil do stehna, a spadlo to tam. (úsměv)

V lajně nastupujete s třineckým Špačkem a libereckým Lencem, proti němuž jste ještě nedávno bojoval s Oceláři ve finále extraligy. Je to pro vás pikantní?

Tohle nějak neřešíme, že jsme proti sobě hráli finále. Tady jdou ligové vazby stranou. Jsme rádi, že spolu můžeme hrát a že dostáváme důvěru. Zatím nám to celkem jde, i když jsme mohli během tří zápasů, co jsme spolu hráli, dát gólů víc. Ale myslím, že si na ledě vyhovíme a doufejme, že to budeme potvrzovat dál a dáme ještě nějaké góly.

Srovnali jste v přesilovce, hra v početních výhodách ale v tomto utkání určitě nebyla podle vašich představ...

Moc střel v nich nebylo. Myslím si, že bychom to měli zjednodušit. Víc střílet a měl by tam být určitě větší tlak.

Hrálo se ve vysokém tempu, Finy jste jasně přestříleli a připsali si cenný triumf 2:1. Panuje spokojenost?

Dobře jsme napadali soupeřovu rozehrávku a hráli jsme víc u nich v pásmu než oni u nás. Pár chyb jsme na ledě udělali, ale podržel nás skvělý gólman.