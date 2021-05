Hrubec poprvé chytal, proti Tre Kronor se hned blýskl. Hlavně ošoupat rez, říká

Působil jistě, kryl devatenáct střel a pomohl národnímu týmu k cennému triumfu nad Švédy. Šimon Hrubec se po dvou týdnech herní pauzy postavil do reprezentační branky a před tisícovkou českých příznivců v O2 areně navázal na výkony z play off KHL, v němž Omsku vychytal Gagarinův pohár.

Jak jste se cítil mezi tyčemi?

Doufal jsem, že se budu cítit líp. Trénoval jsem těžce, ale trénink vám nikdy nevynahradí zápas. Potřeboval jsem ho, abych se zase zatáhl. Druhá i třetí třetina už byla lepší. Dva týdny bez zápasů... Fyzicky to bylo znát. Ale věřím tomu, že to bude lepší.

V přílišné permanenci jste nebyl, což pro brankáře není ideální...

Dneska toho bylo akorát (úsměv). Vzhledem k tomu, jak jsem se cítil fyzicky...

Byl jste na utkání hodně nažhavený?

Hrozně moc jsem se těšil. Už mi hokej chyběl, hrálo se i před českými fanoušky, což jsem už dlouho nechytal a přemýšlím, jestli někdy vůbec. Škoda, že nemohl být plnej zimák, ale i tak si myslím, že přišlo hodně diváků. Bylo fajn je vidět a slyšet. Příjemný.

Český brankář Šimon Hrubec inkasuje gól od Švéda Maxe Friberga.

Vlastimil Vacek, Právo

V přípravě na MS vyhrál český tým i poosmé. Jak jste viděl zápas se Švédy?

Papírově jsme byli určitě silnější, i opticky. Škoda, měli jsme pár šancí a mohli vyhrát v základní hrací době, ale výhra se bere a jsem rád za to, jak jsme hráli. Předvedli jsme dobrý výkon.

Co jste říkal na hru soupeře?

Bylo vidět, že mají výběr ze švédské ligy, hráli určitě dobře, ale dneska si myslím, že kvalita byla na naší straně. Hráli jsme o něco líp.

Švédský tým se pro MS příliš nezmění. Je pro vás velké plus, že jste ho ve čtvrtek dokázali zdolat?

Já jsem zastáncem toho, že až vypukne MS, bude to úplně jinej turnaj. Uvidíme, s čím přijdou Švédové, ještě mají ve hře některé hokejisty, kteří jim asi přijedou... Ono kolikrát stačí dva hráči, kteří úplně změní celý chod týmu a nastavení. Vůbec bych tedy nedělal závěry, v jaké jsou sestavě tady na Českých hrách a jak se budou projevovat na MS.

Český brankář Šimon Hrubec a jeho zásah proti Antonovi Wedinovi ze Švédska.

Vlastimil Vacek, Právo

Může být pro vás výhoda z hlediska sil, že jste v základní části neodchytal tolik zápasů?

Odchytal jsem půlku sezony a prakticky bez jednoho utkání celé play off, takže zápasů bylo hodně. Teď jde o to dostat se zase do toho, ošoupat rez, přece jenom za dva týdny člověk trochu zarezne. A pak bych se mohl cítit fyzicky i líp.